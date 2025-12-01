【ふたご座】2025年12月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年12月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
人付き合いが活発になり、いつも以上に交流の機会が増えそうです。あなたのセンスある言葉には知性が宿り、周囲との会話に心地よいリズムが生まれるでしょう。交渉事もスムーズに進み、新たな可能性を切りひらくチャンスにも恵まれそうです。遠回しな表現よりも、率直な意見交換がカギとなります。
また、この1年は忙しい中で仕事を進めてきたからこそ、効率の悪さや無駄な部分も見えてきたはずです。今こそそれらを見直し、改善策を取り入れることで、よりスムーズに仕事を進められるようになるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
新たな可能性を切りひらくチャンスをつかむためには、“木のパワー”と”火のパワー”を使います。おすすめは、「金柑のコンポート」です。
金柑はほどよい酸味を持つことから、木のパワーを宿しています。木が持っている上へと伸びていく性質は、新しい挑戦を前へと進める力を与えてくれるでしょう。
さらに、皮に含まれるほのかな苦味は火のパワーにもつながります。前進した流れを行動に移し、活性化させてくれます。また、金柑の丸い形は“金のパワー”を象徴するので、活性化した後の金運アップにもつながります。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）＜全体運＞
人付き合いが活発になり、いつも以上に交流の機会が増えそうです。あなたのセンスある言葉には知性が宿り、周囲との会話に心地よいリズムが生まれるでしょう。交渉事もスムーズに進み、新たな可能性を切りひらくチャンスにも恵まれそうです。遠回しな表現よりも、率直な意見交換がカギとなります。
また、この1年は忙しい中で仕事を進めてきたからこそ、効率の悪さや無駄な部分も見えてきたはずです。今こそそれらを見直し、改善策を取り入れることで、よりスムーズに仕事を進められるようになるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
新たな可能性を切りひらくチャンスをつかむためには、“木のパワー”と”火のパワー”を使います。おすすめは、「金柑のコンポート」です。
金柑はほどよい酸味を持つことから、木のパワーを宿しています。木が持っている上へと伸びていく性質は、新しい挑戦を前へと進める力を与えてくれるでしょう。
さらに、皮に含まれるほのかな苦味は火のパワーにもつながります。前進した流れを行動に移し、活性化させてくれます。また、金柑の丸い形は“金のパワー”を象徴するので、活性化した後の金運アップにもつながります。
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)