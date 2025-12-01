¡Ú¹Åç¡Û¿¹±ºÂçÊå¤¬Ç¯Êð£±²¯±ß¤ÎÂçÂæÆÍÇË¡¡¡Ö£±Ç¯´Ö¡¢°ì·³¤ÇÀï¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡£¶Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤ÎÂçÂæÆÍÇË¡½¡£º£µ¨¡¢¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î£¶£°»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿º¸¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¿¹±ºÂçÊåÅê¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤¬£±Æü¡¢»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¡¢£´£·£°£°Ëü±ßÁý¤Î¿äÄê£±²¯£±£°£°£°Ëü±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î£µ£³»î¹ç¤ËÂ³¤¡¢¥×¥í£µÇ¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤«¤é¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤ÎÌò³ä¤âÁ´¤¦¡£¡Ö£±Ç¯´Ö¡¢°ì·³¤ÇÀï¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¸ÊºÇÂ¿ÅÐÈÄ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¶£³¤ÈÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¼ý¤á¤¿¤À¤±¤ËÂçÂæÆÍÇË¤Ë¤â¡ÖÍß¤·¤¤¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦ÌîµåÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯£³·î¤Î£×£Â£Ã¸õÊä¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñÆâ¸õÊäÁª¼ê¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î£Î£Ð£Â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë´¶¿¨¤Î£×£Â£Ãµå¤Ç¥ª¥Õ¤ÎÄ´À°¤ò¹Ô¤¦Áª¼ê¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¿¹±º¤Ï¡Ö£Î£Ð£Â¡Êµå¡Ë¤Ç¡£¡Ê£×£Â£Ã¤Ë¡ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅöÌÌ¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤ÈÆ±¤¸Ä´À°²áÄø¤Ç£²£¶Ç¯¤Î½àÈ÷¤ËÎ×¤à¤ÈÌÀ¸À¡£
¡¡Íèµ¨¤Î¹Åçµß±ç¿Ø¤Ï¡¢º£µ¨¤Þ¤Ç¥¯¥í¡¼¥¶¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿·ªÎÓÎÉÍù¡Ê£²£¹¡Ë¤¬Íèµ¨¡¢ÀèÈ¯¤ËÅ¾¸þ¡£±¦ÏÓ¤ÎÅçÆâñ¥ÂÀÏº¡Ê£²£¹¡Ë¤ÈÊÂ¤Ó¡¢»î¹ç½ªÈ×¤Î²Ð¾Ã¤·¤Ø¸þ¤±¡¢£²¿Í¤Ë¤«¤«¤ë´üÂÔ¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¶¯¤µ¤¬¤¤¤ë¤Ê¤È¡×¤È¡¢¥ª¥Õ¤Ï·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¦¥¨¡¼¥È¡¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¿´¤ËÂÎºî¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò´ü¤¹ÌÏÍÍ¤À¡£