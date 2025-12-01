上方漫才協会会長の中田カウスが１日、大阪市内のよしもと漫才劇場で「よしもと漫才劇場１１周年＆森ノ宮よしもと漫才劇場５周年」記者会見に出席した。

若手が１２組がそれぞれ１分間のネタを披露。「Ｍ―１準決勝」「ＴＨＥ Ｗ決勝」に進むメンバーにエールも送られた。カウス会長は「最初この劇場が誕生した時は『師匠、大丈夫ですか』と心配していただきましたが、１１年目でここから誕生した４３組を、東京へ送り込んでおります」と順調さをアピールした。

漫才は「間と呼吸」で笑わせることを力説。さらに大切なこととして「品」を挙げたカウス会長は「やっぱり見せる仕事ですからね。ネタだけじゃなく、舞台、それからマイクに来るまでが勝負なんです。まず出てきたときの印象が大事。ということは顔つきや衣装であり、しゃべり方。今は全員が『おまえ』ばっかりですが、私は『おまえ』と言ったことは一度もない」とピシャリ。一方で最近の若手に学ぶことも多いと話し「いろんな意味で進化していることは事実です」と笑みを浮かべた。

この日は来年１月１２日になんばグランド花月で「第十一回上方漫才協会大賞」を開催することも発表された。