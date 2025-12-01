俳優の木戸大聖が１日、都内で行われた「ｒａｄｉｋｏ１５周年記念 発表会」に出席した。

全国のラジオをスマートフォンやＰＣで聞くことのできるプラットフォーム・ｒａｄｉｋｏ１５周年を記念したブランドムービーに出演。現在とｒａｄｉｋｏの生まれた１５年前を一人二役で演じ分けており「ラジオの楽しみ方が変わっている。比較しながら描かれているのが面白いところ」と見どころをＰＲ。カセットテープで録音するシーンもあるが、木戸は初体験。「あんだけボタンが沈むんだ」と目を丸くした。撮影はわずか２日間だったが「最初メガネ掛けている芋っぽい感じで、大学に行くにつれて髪形でデビューしていく。衣装、メイクのチェンジは撮影時バタバタしながらやったイメージ」と様々な顔を見せている。

ラジオのお供には「ながら睡眠」。就寝前にｒａｄｉｋｏでラジオを再生するのが日常だが「フルで聞けたことない。性格的に途中から聞けないので、頭から聞いて。だいたい同じところで寝ているんでしょうね」と途中で寝落ちしていることを明かした。

ｒａｄｉｋｏ１５周年ＰＲ大使に就任した「爆笑問題」太田光、ブランドムービーの音楽を担当したＳａｕｃｙ Ｄｏｇ石原慎也も出席した。