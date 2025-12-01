れんこん、エリンギ、納豆！食感の違いが楽しい「納豆キムチ鍋」
手軽に作れて、野菜がたっぷり食べられる鍋料理は冬の定番。でも油断すると食べ過ぎてしまったり、具材によってはカロリーが高くなってしまいがちです。ポイントは、「脂肪が少ないたんぱく質を選ぶ」「色の濃い野菜、薄い野菜、きのこ類など、いろんな種類の食材を入れる」「〆は少量を意識する」こと。熱々を食べると代謝アップも期待できますよ。
※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『太らない鍋』から一部抜粋・編集しました。
■れんこんやエリンギ、 食感の違う野菜で食べごたえあり
「納豆キムチ鍋」
1人分 303kcal、塩分1人分 3.2g
【材料（2〜3人分）】
豚ロースしゃぶしゃぶ用肉 150〜200g
にら 1束
れんこん 1節（100〜120g）
酢水
・酢 少々
・水 適宜
エリンギ 2本
白菜キムチ 200g
だし汁 6カップ
みそ 大さじ3〜4
しょうゆ 大さじ1
もやし 1袋
納豆 2パック（約100g）
【作り方】
1 にらは3〜4cm長さに切る。れんこんは2〜3mm厚さの輪切りにし、酢水に約5分さらして水をきる。エリンギは長さを半分に切り、縦5mm幅に切る。キムチは大きければ食べやすい大きさに切る。
2 鍋にだし汁を入れて火にかける。煮立ったらキムチを入れ、みそを溶き入れて、しょうゆを加える。れんこん、エリンギ、にら、豚肉、もやしの順に加えて、納豆を混ぜて中央にのせて煮る。
■卵を加えてマイルドに
卵とじキムチ納豆雑炊
1人分 214kcal、塩分1人分 1.4g
【材料と作り方（2〜3人分）】
1 納豆キムチ鍋の煮汁が2と1/2カップになったら（足りない場合は湯と塩適宜を足して）、煮立たせて温かいご飯茶碗 2杯分を加えてほぐす。
2 卵2個を溶きほぐして回し入れ、半熟状になったら火を止める。器に盛り、粗びき黒こしょう少々をふる。
編集＝レタスクラブ編集部／『太らない鍋』