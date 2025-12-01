Gカップ・東雲うみ、太もも丸見え！チャイナ服グラビア 「たまらん」「もう春麗」とファン興奮
グラビアアイドルの東雲うみが1日、自身のXを更新。チャイナ服姿の写真を投稿し、ネット上で話題となっている。
【写真】Gカップ強調！太もも全開チャイナ服姿の東雲うみ
『近代麻雀』の表紙＆巻頭グラビアに登場し「このオリジナルチャイナ服お気に入り」と写真を投稿。太もも全開で豊満ボディを強調したチャイナ服姿を見ることができる。
これにファンは「これはもう春麗」「チャイナ服めちゃ似合ってて最高すぎる」「たまらんです！」「ちょっとグフっぽいねかわいい！」などと反応している。
東雲は埼玉県出身。大学卒業後に会社員として働いたのち、2020年にグラビアデビュー。Gカップのバストと100センチヒップのグラビアが話題で、現在はコスプレイヤー、タレント、モデラーとしても活躍しており、YouTubeチャンネル『うみちゃんねる』の登録者数は115万人を超えるなど、多方面から注目を集めている。
