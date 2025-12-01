『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』の入場者プレゼント第4弾として、原作者の芥見下々描き下ろしのイラストポストカードが配布されることが発表された。

集英社『週刊少年ジャンプ』にて6年半にわたる連載が完結し、シリーズ累計発行部数1億部（デジタル版含む）を突破する『呪術廻戦』。2020年10月から2021年3月までTVアニメ第1期が放送され、初の映画化となる『劇場版 呪術廻戦 0』は、全世界興行収入265億円を記録。2023年7月から12月にかけて、TVアニメ第2期となる「懐玉・玉折／渋谷事変」が放送され、国内のみならず全世界で大きな反響を呼んだ。そして2025年、『劇場版総集編 呪術廻戦 懐玉・玉折』が5月30日に、『劇場版 呪術廻戦 0』復活上映が10月17日より公開。さらにTVアニメ第3期「死滅回游 前編」が、2026年1月より放送開始される。

本作の入場者プレゼント第4弾は、原作者の芥見描き下ろしの「じゅじゅさんぽ 映画館」イラストポストカード。芥見による新規ミニボイスドラマ「じゅじゅさんぽ 映画館」の原稿も記載されている。第4弾入場者プレゼントは、12月6日より配布される。（文＝リアルサウンド編集部）