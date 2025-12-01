株式会社サードウェーブが運営するパソコン専門店ドスパラは12月1日（月）、全国のドスパラ店舗および直販サイトで「冬のボーナスキャンペーン」を開始した。

対象製品を購入してWebサイトでエントリーすると、1台あたり最大8万円分のドスパラポイントが還元されるキャンペーン。エントリーにはドスパラ会員登録（無料）が必要となる。

クリエイターPCのカテゴリーで最大額となる8万円分を還元するのは、デスクトップPC「GALLERIA SUR9E-R59-GN」の“冬のボーナスモデル”。CPUにRyzen 9 9950X3Dを、GPUにGeForce RTX 5090 32GBを採用。128GBのDDR5メモリと2TBのPCIe 5.0 SSDを備える。基本構成価格は114万1,480円。

なお、対象PCパーツや周辺機器に使える値引きクーポンも直販限定で配布している。

セール期間

通販：2025年12月1日（月）11時00分～12月12日（金）10時59分

店舗：2025年12月1日（月）開店～12月11日（木）閉店

エントリー締切

2025年12月12日（金）23時59分