【ちいかわ×サンリオキャラクターズ】 12月12日 発売予定 価格：330円～

　グレイ・パーカー・サービスは、「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」のアイテムを12月12日よりちいかわ公式WEB SHOP「ちいかわマーケット」、ちいかわ公式グッズショップ「ちいかわらんど」ほかにて販売する。価格はステッカーが330円など。

　イラストレーター・ナガノ氏によるX発のキャラクター「ちいかわ」と、サンリオのキャラクターがコラボしたアイテムが発売。デザインテーマは「スーパーマーケット」となっており、ちいかわとシナモロール、ハチワレとハローキティ、うさぎとポムポムプリン、モモンガとクロミ、シーサーとポチャッコ、古本屋とマイメロディのペアが、なかよくお買い物を楽しんでいるキュートなデザインで登場する。

　商品のラインナップは、お菓子のパッケージ風のデザインや、スーパーマーケットのポイントカード風のアイテムなど、ビビットな色使いで遊び心あふれる全25アイテム。ポーチ、キーホルダー、缶バッジ、トートバッグなど、お気に入りのキャラクターを身に着けてお買い物に行きたくなるアイテムが揃っている。

　また、10月より登場したクセサリーぬいぐるみブランド「Kiramekko（きらめっこ）」からも「ちいかわ×サンリオキャラクターズ」コラボ商品が登場。「Kiramekko」の特徴である、キラキラと輝く印象的な目を持つちいかわたちが、サンリオキャラクターズの着ぐるみを身にまとう、コラボならではの愛らしいデザインとなっている。

【デザインテーマはスーパーマーケット】 【「Kiramekko」からもコラボ商品が登場】 【商品ラインナップ】 スーパーマーケットなスナックポーチ（2種） 各1,980円

スーパーマーケットなおかいものトートバッグ 3,300円

トレーディングスーパーマーケットな缶バッジ（全6種） 単品各330円/BOX1,980円

スーパーマーケットなシャカシャカおかしキーホルダー（6種） 各880円

スーパーマーケットなフォンタブビーズストラップ（2種） 各1,650円

スーパーマーケットなジッパーバッグ 5枚入（2種） 各660円

スーパーマーケットなパタパタふせん 550円

スーパーマーケットな箱付きフレークシール 660円

スーパーマーケットなクリアファイル（2種） 各385円

スーパーマーケットなスマホに貼れるサイズのステッカー（6種） 各330円

トレーディングスーパーマーケットなポイントカード（全6種） 単品各330円/BOX1,980円

ちいかわ×サンリオキャラクターズ Kiramekko（6種） 各2,420円

(C)nagano
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L663867
写真はサンプルです。実際の商品とは若干異なる可能性があります。