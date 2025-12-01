BE:FIRSTは「I Want You Back」を披露！『うたコン』福岡での公開収録の模様を先行解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

12月2日19時57分より、NHK『うたコン』が「わたしの原点の歌」をテーマに福岡から放送となる。このたび、11月27日に福岡市民ホールにて行われた公開収録の模様が解禁された。

■藤井フミヤ、BE:FIRST、氷川きよし、海援隊、森高千里らが出演

今回、『うたコン』としては6年ぶりとなる地方での公開収録を実施。九州で初開催され、8組のアーティストが出演した。2025年にオープンしたばかりの福岡市民ホールには、抽選で選ばれた約2,000人の観客が詰めかけた。

今回のテーマは「わたしの原点の歌 in 福岡」。それぞれのアーティストが、自身の原点とも言える名曲を披露した。

最初にステージに上がったのは、福岡出身の藤井フミヤ。「TRUE LOVE」を熱唱し、会場は熱気に包まれた。

次に登場したのは、同じく福岡出身の氷川きよし。デビュー曲の「箱根八里の半次郎」を歌い上げた。

続いては、熊本出身の森高千里。2026年、熊本地震から10年を迎えるにあたって、熊本にゆかりのある「この街」を披露した。

長崎出身の前川清が披露したのは、1969年に発表され、長く親しまれる「長崎は今日も雨だった」。

福岡市民ホールがある須崎公園は、初期の海援隊が結成された場所。原点とも言える場所で、海援隊は「思えば遠くへ来たもんだ」を披露した。

福岡出身でデビュー40周年を迎えた森口博子は、「ETERNAL WIND ～ほほえみは光る風の中～」を届けた。

再びステージに上がった藤井フミヤが披露したのは「夜明けのブレス」。支えてくれる人への感謝の想いを込めた。

メンバーのMANATOが福岡出身のBE:FIRST。「I Want You Back」を披露すると、会場は大きな歓声に包まれた。

2024年に『日本レコード大賞』で新人賞を受賞した福岡出身の梅谷心愛は、美空ひばりの名曲「悲しき口笛」を歌い上げた。

最後は氷川きよしが再びステージに上がり、「白睡蓮（しろすいれん）」を披露。夢のステージは幕を閉じた。

また、収録内では『第76回NHK紅白歌合戦』で司会を務める、福岡出身の今田美桜からのメッセージも上映。サプライズ演出に、会場からは大きな歓声が上がった。6年ぶりの地方開催となったスペシャルな『うたコン』。福岡で繰り広げられる夢のステージは、12月2日19時57分より放送される。

■番組情報

NHK総合『うたコン』

12/02（火）19:57～20:42

※NHK ONE（新NHKプラス）にて同時・見逃し配信予定

※福岡市民ホールにて収録

司会：谷原章介、石橋亜紗アナウンサー

出演：梅谷心愛、海援隊、BE:FIRST、氷川きよし、藤井フミヤ、前川清、森口博子、森高千里 ※50音順

VTR出演：今田美桜

■曲順

藤井フミヤ「TRUE LOVE」

氷川きよし「箱根八里の半次郎」

森高千里「この街」

前川清「長崎は今日も雨だった」

海援隊「思えば遠くへ来たもんだ」

森口博子「ETERNAL WIND ～ほほえみは光る風の中～」

藤井フミヤ「夜明けのブレス」

BE:FIRST「I Want You Back」

梅谷心愛「悲しき口笛」（原曲：美空ひばり）

氷川きよし「白睡蓮」

■関連リンク

『うたコン』番組サイト

https://www.nhk.jp/p/utacon/ts/1J9MXY5QX2/