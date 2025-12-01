タレントでボディビルダーの、横川尚隆さんが、１１月３０日に自身のインスタグラムを更新。

先日、優勝したことを公表した、FWJ（Fitness World Japan）の「NUTRIMUSCLE PRESENTS Olympia Amateur Japan 2025」の舞台裏のダイジェスト動画を公開しました。



【写真を見る】【 横川尚隆 】 大会の「ステージ裏密着映像」 見事な肉体美にファン反響 「横川さんの筋肉は圧巻です！」「ホンマにかっこいい」





横川尚隆さんは、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに「アマチュアオリンピアのステージ裏密着映像」を投稿することを予告し、動画をアップ。





投稿された動画では、「オーバーオールを獲るつもりでしか来てないんで」「全員倒して」「まず結果を残さないといけないと思ってるんで」「必ず勝ちます」と、横川尚隆さんが意気込む音声や、腕立て伏せなどをする様子などが見て取れます。



続けて、横川尚隆さんは「パンプアップやステージに立つまでの過ごし方やスペシャルなゲストのみなさまとのやりとりなどもりもりだくさん 見てね」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「ホンマにかっこいい 横川さんを目標に筋トレ頑張ります！」・「生き様、綺麗なシルエット、ほんとうにかっよすぎます…」・「すごいですね❤」・「 いつも通り、横川さんの筋肉は圧巻です！」などの反響が寄せられています。





１１月２３日、横川尚隆さんは自身のインスタグラムで、FWJ（Fitness World Japan）の「NUTRIMUSCLE PRESENTS Olympia Amateur Japan 2025」での優勝を報告すると共に、「はじめまして世界。待ってろ世界。俺が行くぞ。」と、投稿。

続けて「休んでる暇なんてねえあしたからもジムだよ」と、その意気込みを綴っていました。





更に、横川尚隆さんは、自身のYoutubeチャンネルに、大会直後の動画をアップし「たった今、オリンピアアマチュア終わりました。」「結果から言うと、ライトヘビー級優勝して、オーバーオールも優勝して、無事プロカードを取ることができました。」と、喜びの報告。

続けて「1年間、本当にこのためだけに生きてきました。」「1日も1回のトレーニングも1レップも妥協しなかったっていう自信があります」と、語っていました。







FWJの公式サイトでは、Olympia Amateur Japan 2025について「勝者にはプロカードが授与される、アマチュア最高峰の戦い！ Olympia Amateur Japan 2025 では、フィットモデル、ビキニ、フィギュア、ウェルネス、ウィメンズフィジーク、メンズフィジーク、クラシックフィジーク、ボディビルディング―― 全8カテゴリーで熱戦が繰り広げられます。」「各クラスの優勝者だけが挑める最終決戦『オーバーオール』。そこで勝ち残った選手だけが、憧れのプロカードを手にすることができる。」と、説明されています。





【担当：芸能情報ステーション】