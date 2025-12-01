１２月２日から従来の健康保険証が使用できなくなる。厚生労働省などは注意を呼びかけている。

◆Ｑ＆Ａ マイナ保険証◆

―手元の「紙・プラスチックの保険証」は使えないのか。

「原則として、２０２５年１２月１日で有効期限が切れ、使用できなくなる。今後は『マイナ保険証』または、申請不要で送付される『資格確認書』を医療機関の窓口で提示する」

―マイナンバーカードを作っていない、または保険証利用登録をしていない場合は？

「加入している健康保険組合などから『資格確認書」が発行される。これを窓口に出せば、これまで通り保険診療（３割負担など）が受けられる。有効期限は最大５年」

読み取り機の不具合や、暗証番号を忘れた時はどうすればいいか。

「顔認証でうまくいかない場合は、目視確認モードでの受付が可能。また、マイナ保険証と同時に交付されている『資格情報のお知らせ（Ａ４の紙など）』を一緒に提示することでスムーズに受診できます。スマホなどに写真を保存しておくと便利だ」

―マイナ保険証はずっと使えるのか。

「カード自体と、内蔵チップ（電子証明書）に有効期限がある。電子証明書は５回目の誕生日まで（更新手続きが必要）まで有効で、カード本体は１０回目の誕生日まで（未成年は５回目）。更新通知が届いたら、役所などで早めの手続きが必要」

―デジタル機器が苦手な高齢者はどうすれば。

「無理にマイナ保険証へ切り替える必要はありません。送られてくる『資格確認書』を利用すれば、従来通りの手順で受診可能です。家族は、本人の手元に資格確認書が届いているか確認を」