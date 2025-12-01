銀座コージーコーナーは、12月1日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、掲載商品の取扱店はない）で「スイーツおせち（9個入・12個入）」「干支のケーキ（午）」「おみくじ付き初夢ケーキ」の予約受付を開始する。

毎年人気の「スイーツおせち（9個入・12個入）」は、来年の干支の午（うま）や、獅子舞や鏡餅など正月にちなんだ縁起のいいモチーフをプチケーキで表現し、おせちのお重のような専用BOXに詰め合わせた。家族団らんの場はもちろん、年賀にもおすすめとなっている。

「干支のケーキ（午）」は、2026年の干支の午（うま）が草原を駆ける様子を表現した縁起のいい正月限定ケーキ。「おみくじ付き初夢ケーキ」は、招き猫や富士山のモチーフがにぎやかで、おみくじが付いたピックで運だめしもできる。

おせち料理のあとは「スイーツ初め」で、にっこり笑顔で新たな年を迎えてほしい考え。

「スイーツ初め（読み方：スイーツぞめ）」は、銀座コージーコーナーが、おせち料理のあとはスイーツを食べて、にっこり笑顔で新たな年を迎えてもらえればという想いから考案した新年の習慣で、登録商標（登録5431120）となっている。



「スイーツおせち（9個入）」

「スイーツおせち（9個入）」は、干支の“午（うま）”や初日の出をモチーフにしたタルト、おみくじ付きピックを飾ったロールケーキなど、9種のプチケーキをおせちのお重をイメージしたボックスに詰め合わせた。おせち料理のあとはスイーツを食べて、にっこり笑顔で新たな年を迎えてほしいという。



「スイーツおせち（12個入）」

「スイーツおせち（12個入）」は、干支の“午（うま）”や初日の出をモチーフにしたタルト、おみくじ付きピックを飾ったロールケーキなど、12種のプチケーキをおせちのお重をイメージしたボックスに詰め合わせた。おせち料理のあとはスイーツを食べて、にっこり笑顔で新たな年を迎えてほしいという。



「干支のケーキ（午）」

「干支のケーキ（午）」は、来年の干支の“午（うま）”をモチーフにした縁起のいい正月限定ケーキ。チョコクリームをスポンジでサンドし、抹茶スポンジクラムとキャラメルクリームで草原を駆ける“午（うま）”を表現した。スポンジのふんわり食感と、2種類のクリームの風味を楽しんでほしいという。おせち料理のあとはスイーツで、みんなにっこりスイーツ初め。



「おみくじ付き初夢ケーキ」

「おみくじ付き初夢ケーキ」は、招き猫、富士山、初日の出など、縁起のいい正月モチーフをぎゅっと詰め込んだケーキ。苺クリームをサンドしたふわふわのココアスポンジの上に、レモンクリームで富士山を表現した。おみくじピックの足部分はおみくじ付きで、おいしく楽しく運だめしができる。



「夢みるレインボーユニコーン」

「夢みるレインボーユニコーン」は、来年の干支“午（うま）”を連想させる、“ゆめかわいい”ユニコーンのケーキ。4色のフルーツ風味スポンジ（メロン・レモン・苺・ブルーベリー）と間にサンドした苺クリームを一緒に食べると、魅惑のミックスフルーツ風味になるという。



「新春チーズスフレ」

「新春チーズスフレ」は、北海道産クリームチーズを使用した、ふんわり食感のチーズスフレ。メレンゲをきめ細かく泡立てて、気泡をつぶさないようにゆっくり蒸し焼きにした。“しっとり、ふわシュワッ”と広がるチーズのコク深い味わいと食感を楽しんでほしいという。「新春」デザインの帯が付いた限定パッケージで、年賀や手みやげにもおすすめとなっている。

［小売価格］

スイーツおせち（9個入）：3132円

スイーツおせち（12個入）：4212円

干支のケーキ（午）：810円

おみくじ付き初夢ケーキ：810円

夢みるレインボーユニコーン：518円

新春チーズスフレ：691円

（すべて税込）

［予約日］

店頭予約：予約受付中

［受け取り日］12月30日（火）〜2026年1月4日（日）

※生産上限数に達し次第、予約受付は終了となる

※予約は店頭のみとなり、ネット予約は受けていない

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp