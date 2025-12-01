ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事は、11月28日から、ZOZOTOWNにおけるレディース商品のEC展開を強化する目的で新ブランド「FURRY（ファーリー）」を展開開始した。従来の商品ラインナップに加え、25品番を新たに追加し、トレンド感あふれるレディースアイテムをさらに充実させていく考え。

はるやま商事は、ZOZOTOWNでのレディースアイテム展開拡充を通じて女性顧客層への訴求力を高め、幅広いユーザー層へのブランド認知拡大を図る。

「FURRY」の展開によって、EC事業強化と店舗では接点の無かったネット購入を主流とする20代〜30代の若年層女性にリーチする。また、機能性だけでなくトレンド感あふれるデザイン性を重視した商品展開で、現代の消費者ニーズに応えていく。

FURRY（ファーリー）のブランドコンセプトは、上品でトレンド感のあるアイテムに遊び心を追求。機能性に加えて、日々変化するトレンドを学び、消費者の生活様式や世界観をブランドと融合させることを大切にしている。

服を通じて喜びを届けられるブランドとして価格帯はクオリティとデザイン性を両立しながらもリーズナブルな設定となっている。

「FURRY」における新アイテムは、レディースカジュアルウェアとして、ジャケット、インナー、ニット、ワンピース、スカート、パンツなどを展開する。

［小売価格］

ニット：6490円〜

スカート：7590円〜

パンツ：7590円〜

ワンピース：8690円〜

（すべて税込）

［発売日］11月28日（金）

はるやま商事＝https://haruyama.jp