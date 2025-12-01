ウクライナのゼレンスキー大統領が四面楚歌の状態に直面した。トランプ米大統領が連日圧力を加えている終戦案交渉を控え、自身の「右腕」だった最側近を失った。

ゼレンスキー大統領は28日(現地時間)、アンドリー・イェルマーク大統領府長官が辞意を表明したと明らかにした。イェルマーク長官はエネルギー公企業のリベート不正を捜査中の国家反腐敗国(NABU)から家宅捜索を受けると、長官職から退いた。イェルマーク長官は最近、ウクライナのエネルギー・防衛産業分野の大規模な賄賂スキャンダルの核心に挙がった。

知識財産権専門弁護士だったイェルマーク長官は15年前、映画製作者として活動しながら当時コメディアン兼俳優だったゼレンスキー大統領と会った。2019年にゼレンスキー大統領が執権すると、外交を総括して翌年、大統領府長官に昇進した。2022年にロシアの侵攻が始まった後、ゼレンスキー大統領と官邸で共に生活しながら一体となって動いた。バチュク元大統領府長官は「イェルマークとゼレンスキーはあまりにも親しくて一つになった」と話すほどだった。

戦時体制で実質的な決定権者だったイェルマーク長官が辞任し、ゼレンスキー大統領のリーダーシップにも亀裂が避けられないとみられる。イェルマーク長官はウクライナのほとんどすべての外交・軍事・政治的意思決定を主導し、大統領府長官よりも副大統領の役割に近かったという評価だ。特に戦時状況で戒厳令を通じて、人気がある閣僚らを追い出しながら権力を掌握してきたと、フィナンシャルタイムズは伝えた。

ゼレンスキー大統領は米国とロシアの双方からさらに守勢に追い込まれた。米国とウクライナは30日、米フロリダ州で会ってウクライナ終戦案について協議する。米国側からはルビオ国務長官、ウィトコフ大統領特使、トランプ大統領の娘婿ジャレッド・クシュナー氏が出席する。トランプ大統領は感謝祭連休を迎えてフロリダ州マールアラーゴの自宅にいる。

これに先立ちトランプ大統領はドンバス領土割譲、ウクライナの北大西洋条約機構(ＮＡＴＯ)加盟放棄などウクライナに不利な内容の終戦案を27日までに受け入れるよう圧力を加えた。その後、23日にスイス・ジュネーブでウクライナ代表団と会い、従来の28条項を19項目に簡素化してウクライナの立場を一部反映した終戦案を新しく準備した。ジュネーブでルビオ長官に会って交渉したのもイェルマーク長官だった。

核心の争点である領土問題はトランプ大統領がゼレンスキー大統領と会って直接結着をつける可能性も残っている。ワシントンポストは「イェルマーク長官の突然の辞任は、戦争が始まって以降ゼレンスキー政権で起きた最も大きな変化」とし「米国とロシアが交渉テーブルでこれを利用するかもしれないというウクライナの懸念が強まるだろう」と指摘した。

この日、ロシアはウクライナ交渉団の訪米を控え、ウクライナの首都キーウで大規模な空襲を敢行した。ウクライナ当局者はキーウで夜中にロシアのドローンとミサイル攻撃で3人が死亡、30人が負傷したと明らかにした。

一方、イェルマーク長官は潔白を主張した。イェルマーク長官は辞任直後にニューヨークポストに書簡を送り、「私は戦線に行く。いかなる報復にも準備ができている」と明らかにした。ニューヨークポストはイェルマーク長官がいつどんな形で戦線に行くのか、ウクライナ軍に合流するのかなど具体的な内容に言及してはいないと伝えた。