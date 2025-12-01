クリエイティブヨーコは、全国の直営店およびオンラインショップにおいて、1年に一度のお得な「新春福袋」を発売する。新しい年を心豊かに迎えてもらえるう、「ペットパラダイス」「しろたん」「マザーガーデン」それぞれの世界観と魅力を感じてもらえる商品を用意した。

オンラインショップでは、12月2日から予約受付を開始し、来年1月1日に届ける（オンラインショップでの購入は、福袋1個につき送料880円が別途必要）。直営店舗では、来年1月1日から販売を開始するが、商業施設の初売り日に合わせての営業のため、一部店舗では販売開始日が異なる場合がある。いずれの「新春福袋」も数量限定での販売で、なくなり次第終了となる。





ペット用品専門ブランド「ペットパラダイス」の新春福袋は、干支アイテムを身に着けた手書き風のワンちゃんデザインのパッケージが印象的で、愛犬との毎日を心地よく過ごせるアイテムを組み合わせており、新年の外出や自宅での時間をより豊かに感じてもらえる商品内容となっている。





また、フード新春福袋（1350円：税込）も用意しており、新年を迎える愛犬へのお年玉やご褒美として気軽に選んでもらえる商品となっている。





“たてごとアザラシ”をモチーフにしたオリジナルキャラクター「しろたん」の新春福袋は、干支である“午（うま）”をテーマにした限定デザインのトートバッグに、オリジナル商品を詰め合わせた。毎年早々に完売する人気の新春福袋として好評を得ており、今回も新年のワクワクを感じてもらえるよう、「しろたん」らしいやさしさと遊び心を大切にした商品内容となっている。開封する瞬間のときめきを楽しんでもらえるよう、細部にまでこだわった。「しろたん」新春福袋は、「しろたん」直営取扱店舗で販売する。





オリジナルデザインの学童・日用品雑貨や知育玩具などを提案する「マザーガーデン」の新春福袋は、日々の遊びや生活に小さな喜びを添える雑貨や小物を選定した。家庭で過ごすひとときがよりあたたかくなるようなアイテムで新年のスタートを彩る。

［小売価格］

ペットパラダイス 新春福袋：6600円

しろたん 新春福袋：5000円

マザーガーデン 新春福袋：3300円

（すべて税込）

［予約開始日］12月2日（火）

クリエイティブヨーコ＝https://www.creativeyoko.co.jp