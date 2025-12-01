

「ポテトチップス 超薄切り しあわせバタ〜」

カルビーは、ジャガイモを極限まで薄くスライスし、シャクシャクッとした軽〜い食感が特長の「ポテトチップス 超薄切り」シリーズから「ポテトチップス 超薄切り しあわせバタ〜」を12月8日から全国のコンビニエンスストアで期間限定発売する（来年1月中旬終売予定）。

「ポテトチップス 超薄切り」は、カルビー独自の製法でジャガイモを極限まで薄くスライスし、ひまわり油でフライした軽〜い食感のポテトチップス。2020年にカルビー最薄のポテトチップス「シンポテト」として初めて発売。同社初のフライ技術を取り入れ、使用する油もひまわり油を100％にするなど、薄さを最大限に活かす試作を数百回繰り返し、6年もの歳月をかけ、小さな形状と軽い食感を実現した。2024年には、より多くの消費者に楽しんでもらうため「ポテトチップス 超薄切り」へリブランディングした。長く親しまれている「カルビー ポテトチップス」シリーズの新ブランドと位置づけ、特長がわかりやすい商品名に変更している。リブランディング後、定番の「こだわりしお味」は消費者から好評を得ている。

今回、ポテトチップスの定番フレーバーとして人気の「しあわせバタ〜」を同シリーズの新フレーバーとして初めて採用した。過去に発売をしていた「ポテトチップス 超薄切り はちみつバター味」をベースに、パセリを新たに加え、はちみつの甘味とバターの風味が感じられる仕上がりに。超薄切りカットにマッチするオリジナルの味わいを実現した。「ポテトチップス しあわせバタ〜」「ポテトチップス しあわせ濃厚バタ〜」などと食べ比べても楽しい商品となっている。

「ポテトチップス 超薄切り」は、カルビー独自の製法でジャガイモを極限まで薄くスライスし、ひまわり油でフライした軽〜い食感のポテトチップス。同社最薄のポテトチップスで、フライ前のスライスの厚みは「堅あげポテト」に比べ約半分とのこと。軽〜い食感に合わせた、はちみつとバター、マスカルポーネチーズにパセリを加えあまじょっぱい味わいが後を引くしあわせバタ〜味となっている。

パッケージは、親しみやすく手に取りやすい商品にするため、「カルビー ポテトチップス」シリーズのデザインを踏襲している。背景には同シリーズの形状や軽〜い食感をイメージしたウェーブ柄のデザインを採用。さらに、底面には“しあわせの隠しメッセージ”を印字し、遊び心のあるデザインにした。「カルビーポテトチップス50周年」のロゴが入った特別仕様になっている。

［小売価格］160円前後（税込）

［発売日］12月8日（月）

カルビー＝https://www.calbee.co.jp