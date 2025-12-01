「ENEOSでんき」が、 冬の大感謝祭 東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトご招待キャンペーンを開催。

「ENEOSでんき」を契約されている方を対象に、抽選で100組200名に東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトパスポートがプレゼントされます☆

ENEOSでんき「冬の大感謝祭 東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトご招待キャンペーン」

招待日：2026年4月12日（日）

エントリー期間：2025年12月1日（月）〜12月24日（水）

賞品：東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトパスポート

当選人数：100組200名

東京ディズニーシー入園時間：19:30〜22:30（予定）

対象者：ENEOSでんき 契約者

※2025年12月24日（水）までにエントリーフォームからエントリーが必要です

※2025年12月24日（水）時点で「ENEOSでんき」をご契約中の方が対象です。さらに… にねん とく2割に加入済みの方は、当選確率が2倍

※2025年12月24日（水）時点でにねん とく2割加入済みの方が対象です

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシーにて、2026年4月15日（水）〜2027年3月31日（水）の期間、アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」を開催！

東京ディズニーシーのさまざまな海の魅力をイメージした“ジュビリーブルー”を基調にさまざまなエリアに装飾や光の演出が施され、パーク中がお祝いムードに包まれてきらめきあふれる1年となります。

ウォーターフロントパークで新ステージショーを公演！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー” ウォーターフロントパークで新ステージショーを公演！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー” 続きを見る

今回実施されるキャンペーンに応募できるのは「ENEOSでんき」に契約されている方。

抽選で100組200名に東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトパスポートがプレゼントされます。

日頃の愛顧に感謝を込めた「ENEOSでんき」に契約されている方を対象にしたスペシャルキャンペーン。

ENEOSでんき「冬の大感謝祭 東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”スペシャルナイトご招待キャンペーン」は、2025年12月1日よりエントリー受付開始です☆

© Disney

※ENEOS Power株式会社はENEOSグループです。

ENEOSは、東京ディズニーランドと東京ディズニーシーのオフィシャルスポンサーです。

