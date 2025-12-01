物価高騰で少しでも「家計の足しに」と、副業に興味を持つ主婦は少なくない。クラウドソーシングやスポットバイトの浸透で、家事や介護、育児などで忙しい中でも、副業しやすい環境は整いつつある。株式会社ビズヒッツはこのほど、381人を対象に「主婦が経験したことのある副業に関する意識調査」を実施、結果を公表した。



【写真】収入だけじゃない!主婦が副業して感じたメリット

「実際に経験した副業」を聞いたところ、１位は「飲食店スタッフ(16.5％)」だった。ホールスタッフのほかキッチンスタッフも含み、継続的に働く人もいれば、スポットバイトで副業した人もいた。2位以下は「Webライター(13.9％)」「アンケート回答(9.4％)」「データ入力(8.7％)」「物販(7.1％)」と続いた。在宅やオンラインでできる仕事もランクインし、全体的には「特別なスキルを必要とせず、スタートするハードルの低い仕事」が多かった。また飲食店でのスポットバイトも含め、好きな時間に働けるという仕事も多くなっている。



副業を始めたきっかけの1位は「自分の小遣いを稼ぎたい(26.5％)」。僅差の2位は「家計の足しにしたい(24.4％)」、3位は「スキマ時間を活用したい(21.3％)」だった。経済的な理由が過半数を超えている。



副業を見つけた方法で最も多かったのは「周囲の紹介(25.5％)」だった。2位「ネットで検索(20.7％)」も20％以上から回答を集め、多くなっている。以下、3位「SNS(15.0％)」、4位「求人サイト(14.4％)」、5位「クラウドソーシング(13.1％)」と続いた。



副業のメリットを聞いたところ、「収入が増える(49.1％)」が最も多かった。次いで「スキマ時間を活用できる(22.0％)」「充実感を得られる(12.9％)」「スキルアップにつながる(11.8％)」などが挙がった。収入以外にも多くのメリットを感じ、お小遣い稼ぎや家計の補填だけでなく、生活や心を豊かにする手段となっていることが伺える。



（よろず～ニュース編集部）