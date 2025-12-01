「リラックマ×じっくりコトコト」プレゼントキャンペーン開催、オリジナルスープボウルセットなどが当たる
ポッカサッポロフード&ビバレッジは12月1日から、『リラックマ×じっくりコトコト プレゼントキャンペーン』を開催している。
対象商品を購入すると、「オリジナルスープボウルセット」「スープ詰め合わせ8個」が抽選で各150人、計300人に当たるキャンペーン。応募期間は、2026年2月28日23時59分まで。〈キャンペーン応募方法〉
応募方法は、キャンペーン期間中に、対象商品2点以上を購入し、キャンペーンページから会員登録のうえ、レシートを撮影して応募フォームにて申し込む。対象商品を2点購入で1口の応募が可能。複数枚のレシートの合算はできない。
リラックマ×じっくりコトコト プレゼントキャンペーン〈賞品は「スープボウルセット」「スープ詰め合わせ」〉
キャンペーンの賞品は以下の2種類。◆A賞:オリジナルスープボウルセット(150人)
人気キャラクター「リラックマ」と「じっくりコトコト」シリーズのコラボデザインのスープボウル&スプーンのセット。ボウルの正面はスープを味わうリラックマを、裏面にはキイロイトリとコリラックマが描かれている。スプーンには「Rilakkuma×じっくりコトコト」ロゴをデザインした。
A賞「オリジナルスープボウルセット」◆B賞:スープ詰め合わせ8個(150人)
●じっくりコトコトこんがりパン超盛シリーズ 4種類
･濃厚コーンポタージュ
･濃厚クラムポタージュ
･燻製香じゃがいもポタージュ
･濃厚トマトポタージュ
●じっくりコトコト箱シリーズ 4種類
･濃厚コーンポタージュ
･濃厚クラムポタージュ
･濃厚海老のビスク
･濃厚ブロッコリーチーズポタージュ
B賞「スープ詰め合わせ8個」〈キャンペーンの対象商品〉
『リラックマ×じっくりコトコト プレゼントキャンペーン』の対象商品は、以下の「じっくりコトコト」ブランド(箱、カップ、袋)。缶製品はキャンペーンの対象外。
●「じっくりコトコト」箱シリーズ(8種)
〈1〉濃厚コーンポタージュ
〈2〉濃厚クラムポタージュ
〈3〉濃厚海老のビスク
〈4〉濃厚ブロッコリーチーズポタージュ
〈5〉濃厚かぼちゃクリームポタージュ
〈6〉濃厚さつまいもクリームポタージュ
〈7〉濃厚チキンクリームポタージュ
〈8〉濃厚トマトクリームポタージュ
●「じっくりコトコト」カップシリーズ(8種)
「じっくりコトコト こんがりパン」
〈1〉濃厚コーンポタージュ
〈2〉濃厚クラムポタージュ
〈3〉濃厚かぼちゃポタージュ
「じっくりコトコト こんがりパン 超盛」
〈4〉濃厚コーンポタージュ
〈5〉濃厚クラムポタージュ
〈6〉燻製香じゃがいもポタージュ
〈7〉濃厚トマトポタージュ
〈8〉「じっくりコトコト BISTRO仕立て デミグラススープ」
●「じっくりコトコトこんがりパン」袋シリーズ(2種)
〈1〉濃厚コーンポタージュ
〈2〉濃厚かぼちゃポタージュ
※一部取り扱いのない店舗がある。
キャンペーン対象商品の一例
「じっくりコトコト」シリーズは、お湯を入れると出来上がる“とろ〜り濃厚”なスープ。素材の甘みや旨みをスープベースに溶け込ませ、味の濃さだけではない、深みのある素材のおいしさにこだわっている。クリーミーな味わいに仕上げるために、クリームを使った特製原料により、コクやなめらかさを加えた。
ポッカサッポロフード&ビバレッジによれば、「じっくりコトコト」ブランドの注力商品である「じっくりコトコトこんがりパン 超盛」シリーズは30〜40代を中心に支持されている。リラックマも同じく30代から40代のファンも多いキャラクターであることから、今回のキャンペーン開催に至ったという。
同社は「リラックマのもつ親しみや安心感とともに、双方のファンの方をはじめ、多くのお客様に『じっくりコトコト』ブランドのもつ味わいや世界観もお届けします」としている。
■「リラックマ×じっくりコトコト プレゼントキャンペーン」特設ページ