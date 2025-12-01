「リラックマ×じっくりコトコト」プレゼントキャンペーン開催、オリジナルスープボウルセットなどが当たる

ポッカサッポロフード&ビバレッジは12月1日から、『リラックマ×じっくりコトコト プレゼントキャンペーン』を開催している。

対象商品を購入すると、「オリジナルスープボウルセット」「スープ詰め合わせ8個」が抽選で各150人、計300人に当たるキャンペーン。応募期間は、2026年2月28日23時59分まで。

〈キャンペーン応募方法〉

応募方法は、キャンペーン期間中に、対象商品2点以上を購入し、キャンペーンページから会員登録のうえ、レシートを撮影して応募フォームにて申し込む。対象商品を2点購入で1口の応募が可能。複数枚のレシートの合算はできない。

リラックマ×じっくりコトコト プレゼントキャンペーン

〈賞品は「スープボウルセット」「スープ詰め合わせ」〉

キャンペーンの賞品は以下の2種類。

◆A賞:オリジナルスープボウルセット(150人)

人気キャラクター「リラックマ」と「じっくりコトコト」シリーズのコラボデザインのスープボウル&スプーンのセット。ボウルの正面はスープを味わうリラックマを、裏面にはキイロイトリとコリラックマが描かれている。スプーンには「Rilakkuma×じっくりコトコト」ロゴをデザインした。

A賞「オリジナルスープボウルセット」

◆B賞:スープ詰め合わせ8個(150人)

●じっくりコトコトこんがりパン超盛シリーズ 4種類

･濃厚コーンポタージュ

･濃厚クラムポタージュ

･燻製香じゃがいもポタージュ

･濃厚トマトポタージュ

●じっくりコトコト箱シリーズ 4種類

･濃厚コーンポタージュ

･濃厚クラムポタージュ

･濃厚海老のビスク

･濃厚ブロッコリーチーズポタージュ

B賞「スープ詰め合わせ8個」

〈キャンペーンの対象商品〉

『リラックマ×じっくりコトコト プレゼントキャンペーン』の対象商品は、以下の「じっくりコトコト」ブランド(箱、カップ、袋)。缶製品はキャンペーンの対象外。

●「じっくりコトコト」箱シリーズ(8種)

〈1〉濃厚コーンポタージュ

〈2〉濃厚クラムポタージュ

〈3〉濃厚海老のビスク

〈4〉濃厚ブロッコリーチーズポタージュ

〈5〉濃厚かぼちゃクリームポタージュ

〈6〉濃厚さつまいもクリームポタージュ

〈7〉濃厚チキンクリームポタージュ

〈8〉濃厚トマトクリームポタージュ

●「じっくりコトコト」カップシリーズ(8種)

「じっくりコトコト こんがりパン」

〈1〉濃厚コーンポタージュ

〈2〉濃厚クラムポタージュ

〈3〉濃厚かぼちゃポタージュ

「じっくりコトコト こんがりパン 超盛」

〈4〉濃厚コーンポタージュ

〈5〉濃厚クラムポタージュ

〈6〉燻製香じゃがいもポタージュ

〈7〉濃厚トマトポタージュ

〈8〉「じっくりコトコト BISTRO仕立て デミグラススープ」

●「じっくりコトコトこんがりパン」袋シリーズ(2種)

〈1〉濃厚コーンポタージュ

〈2〉濃厚かぼちゃポタージュ

※一部取り扱いのない店舗がある。

キャンペーン対象商品の一例

「じっくりコトコト」シリーズは、お湯を入れると出来上がる“とろ〜り濃厚”なスープ。素材の甘みや旨みをスープベースに溶け込ませ、味の濃さだけではない、深みのある素材のおいしさにこだわっている。クリーミーな味わいに仕上げるために、クリームを使った特製原料により、コクやなめらかさを加えた。

ポッカサッポロフード&ビバレッジによれば、「じっくりコトコト」ブランドの注力商品である「じっくりコトコトこんがりパン 超盛」シリーズは30〜40代を中心に支持されている。リラックマも同じく30代から40代のファンも多いキャラクターであることから、今回のキャンペーン開催に至ったという。

同社は「リラックマのもつ親しみや安心感とともに、双方のファンの方をはじめ、多くのお客様に『じっくりコトコト』ブランドのもつ味わいや世界観もお届けします」としている。

■「リラックマ×じっくりコトコト プレゼントキャンペーン」特設ページ