　俳優の柏木由紀子（77）が11月30日、自身のインスタグラムを更新。“ビタミンカラーコーデ”を紹介した。

【動画】「どんなカラーでも素敵」ビタミンカラーコーデで手料理を披露する柏木由紀子

　柏木は、鮮やかなカラーが印象的なオレンジニットにグレーのデニム、首元には淡いカラーのスカーフを合わせた、シンプルながらもインパクトのある洗練された装いを披露している。

　スカーフについては「スカーフリングで留めると簡単ですよ」と、ファッションのコツも紹介していた。

　また投稿では、最近ハマっているという「せいろ蒸し」料理も披露している。

　この投稿に、コメント欄には「今日も素敵な組み合わせ　スカーフがポイントですね」「本当にどんなカラーでも素敵に着こなされていて素敵です」「お料理もファッションも、いつも尊敬します…」「エレガントなファッションコーデも輝いて美しい気品最高ですね」などの反響が寄せられていた。