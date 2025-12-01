KDDIは、auとUQ mobileで認定中古品の「iPhone 14」シリーズや「iPhone SE（第3世代）」を「スマホトクするプログラム」の対象に追加した。

iPhone SE（第3世代）

新たに、スマホトクするプログラムの対象になったのは「iPhone 14」と「iPhone 14 Pro」の各128GBモデルおよび256GBモデル、「iPhone SE（第3世代）」の64GBモデルと128GBモデルの合計6機種。いずれも一定の品質を保証する認定中古品「au Certified」となる。

iPhone SE（第3世代、64GB）の場合、本体価格は4万7000円。スマホトクするプログラムの特典を適用すると、2年間の負担額は2万2047円となる。iPhone 14（128GB）の場合、本体価格は9万9000円。スマホトクするプログラムを適用すると、2年間の負担額は4万4047円となる。

いずれの機種も他社からのMNPの場合、各オンラインショップで「おトク割」を適用すると実質負担額は47円になる。UQ mobileでは、「コミコミプランバリュー」または「トクトクプラン2」への加入および「増量オプションII」（月額550円）への加入が条件。auでは、「スマホミニプラン」「スマホミニプラン＋」以外の料金プランへの加入が条件となる。なお、いずれもpovoなどからの乗り換えは割引の対象外となる。

スマホトクするプログラムに追加された機種 au Certified iPhone 14（128GB） au Certified iPhone 14（256GB） au Certified iPhone 14 Pro（128GB） au Certified iPhone 14 Pro（256GB） au Certified iPhone SE（第3世代、64GB） au Certified iPhone SE（第3世代、128GB）