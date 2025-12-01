ネルケプランニング「天王洲 銀河劇場」、きょうから運営開始 「インバウンドを意識したサービスの展開」など野上祥子社長が展望
ネルケプランニングはきょう12月1日より、東京・品川区の「天王洲 銀河劇場」の運営を開始した。運営主体は、新たに同社の子会社となった株式会社銀河劇場が担う。
【写真】浴衣姿の蜜璃ちゃん！銀河劇場で上演された舞台『鬼滅の刃』の様子
ネルケプランニングは発表で、「今後は、株式会社銀河劇場を通じて安定した劇場運営体制を整え、多くの観客の皆さまや舞台関係者に愛される劇場づくりを目指してまいります。また、舞台芸術の発展と新しいエンターテインメントの創出に向けて、幅広い公演企画・制作にも積極的に取り組んでまいります」とコメントした。
また、ネルケプランニングと銀河劇場の代表取締役社長を務める野上祥子氏は、「今後は、インバウンドを意識したサービスの展開や、ロングラン公演に対応できる劇場運用など、新たな挑戦を重ねていく所存です」などとコメントを寄せた。
■代表取締役社長 野上祥子氏、コメント
この度、銀河劇場を取得し運営を担わせていただく運びとなりましたことをご報告申し上げます。
銀河劇場は長きにわたり、私を含めた多くのお客様をエンターテインメントの世界へと誘ってまいりました。その歴史と伝統に敬意を表し、「銀河劇場」の名称は引き続き大切に使用させていただきます。
株式会社ネルケプランニングは、この銀河劇場を拠点として、より一層魅力的な企画やご提案ができるよう尽力してまいります。今後は、インバウンドを意識したサービスの展開や、ロングラン公演に対応できる劇場運用など、新たな挑戦を重ねていく所存です。
銀河劇場のエントランスから続く螺旋階段を一歩ずつ踏みしめ、劇場の扉を開けていただければ、そこには必ず新しい世界が広がっています。
作品に触れた後、劇場の扉を開けて帰路につくお客様が、「明日も頑張ろう」と活力を得られるような、誰かの人生の励みとなるような作品づくりを目指し、いつでも皆様にワクワクとドキドキをお届けできるよう、準備を整えて劇場でお待ちしております。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
