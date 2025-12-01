楽天ペイメントは、「5と0のつく日は楽天ペイ！ お支払いが全額還元のチャンス！」キャンペーンを開始した。期間は2026年1月6日までで、期間中の「5と0のつく日」に対象店舗で楽天ペイを利用すると、抽選で100人に利用金額全額分の楽天ポイントが当たる。

対象日は5日、10日、15日、20日、25日、30日。参加にはキャンペーンページからのエントリーが必要で、対象日に「楽天ペイ」アプリのコード決済で1回あたり100円以上支払うと、各日ごとに抽選が行われる。

当選者には、支払い金額の全額に相当する期間限定楽天ポイントが付与される。特典ポイントの上限は1日につき1万ポイントで、オンラインでの支払いは対象外となる。

あわせて、「5と0のつく日はチャージの日！ 抽選で全額還元！」キャンペーンも実施されている。こちらもエントリーの上、対象日に「楽天ペイ」アプリで100円以上を「楽天キャッシュ」にチャージすると、対象日ごとに抽選で50名にチャージ額と同額の楽天ポイントが進呈される。東京ポイントから楽天キャッシュへの交換も対象に含まれる。