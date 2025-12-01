「ふしぎの海のナディア」よりプラモデル「ナディア メカニックセレクション」2026年3月再販ノーチラス号、グラタン、ガーフィッシュ、ガーフィッシュIIのセット
【ナディア メカニックセレクション（再生産）】 2026年3月 発売予定 価格：5,500円
ノーチラス号
ベルファインは、プラモデル「ナディア メカニックセレクション」（再生産）を2026年3月に発売する。価格は5,500円。本日より予約受付が開始される。
「ふしぎの海のナディア」の劇中に登場したメカのセットが新たなパッケージで再登場する。ノーチラス号、グラタンは各1体。ガーフィッシュ、ガーフィッシュIIは各2体付きの合計6機がセットになっている。
ノーチラス号のメインブロックは取り外し可能。全長は約135mm。
ガーフィッシュ
ガーフィッシュは速射砲モードが再現可能。ガーフィッシュの全長は約130mm、ガーフィッシュIIの全長は約130mm。
速射砲モードが再現可能
グラタン
グラタンは水中モードが再現可能。マジックハンド仕様も再現できる。全長は約65mm。
走行モード
水中モードが再現可能
マジックハンド仕様
