【ナディア メカニックセレクション（再生産）】 2026年3月 発売予定 価格：5,500円

ノーチラス号

ベルファインは、プラモデル「ナディア メカニックセレクション」（再生産）を2026年3月に発売する。価格は5,500円。本日より予約受付が開始される。

「ふしぎの海のナディア」の劇中に登場したメカのセットが新たなパッケージで再登場する。ノーチラス号、グラタンは各1体。ガーフィッシュ、ガーフィッシュIIは各2体付きの合計6機がセットになっている。

ノーチラス号

ノーチラス号のメインブロックは取り外し可能。全長は約135mm。

ガーフィッシュ

ガーフィッシュは速射砲モードが再現可能。ガーフィッシュの全長は約130mm、ガーフィッシュIIの全長は約130mm。

速射砲モードが再現可能

グラタン

グラタンは水中モードが再現可能。マジックハンド仕様も再現できる。全長は約65mm。

走行モード

水中モードが再現可能

マジックハンド仕様

※本商品は塗装する必要があります。

※JAN/パッケージ仕様変更品です。商品内容の変更はございません。

※写真は試作品を塗装した見本です。実際の製品とは異なります。

(C)NHK・NEP