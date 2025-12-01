『Pokémon LEGENDS Z-A』有料DLC配信記念イベント「Pokémon Happy Holidays」が横浜赤レンガ倉庫で開催！ メガライチュウが彩るツリーが12/11から登場
株式会社ポケモンが、2025年12月11日（木）より横浜赤レンガ倉庫にて『Pokémon Happy Holidays』を開催します。
これは『Pokémon LEGENDS Z-A』の有料追加コンテンツ配信を記念したイベントで、会場にはメガライチュウX・Yらが彩る「ピカピカ“ほうでん”ツリー」が登場します。
さらに注目なのは、Nintendo Switch 2で『Pokémon LEGENDS Z-A』を実際に体験できる試遊コーナー！
350体以上のぬいぐるみが詰まった「メガプレゼントBOX」や、ゲーム内の街並みをイメージしたヒュッテなど、フォトスポットも満載です。
入場は無料。12月25日（木）までの期間限定です。
株式会社ポケモン（東京都港区、代表取締役社⻑:石原恒和）は、2025年12月11日（木）から12月25日（木）まで、『Pokémon Happy Holidays』を横浜赤レンガ倉庫にて開催されている『Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫』の例年好評の無料エリア「Christmas Village」にて開催します。
本イベントは、『Pokémon LEGENDS Z-A』の有料追加コンテンツ『M次元ラッシュ』の追加ストーリー・コンテンツが12月10日（水）に配信開始されることを記念して開催されます。
会場ではメガライチュウX・メガライチュウY、クリスマスの衣装を着たピカチュウがツリーやゲートを彩るほか、ぬいぐるみを使ったクリスマスマーケットならではの装飾展示や、Nintendo Switch 2 で『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』を遊べるブースもご用意。
ポケモンたちが彩るコンテンツを多数展開します。
横浜赤レンガ倉庫のクリスマスマーケットにて、『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』の追加ストーリー・コンテンツ『M次元ラッシュ』の配信を記念し、家族や友人と一緒に楽しめる特別な空間が誕生します。
会場には、でんきタイプのポケモンたちが灯す「ピカピカ“ほうでん”ツリー」が登場。
ツリーの周囲には、メガライチュウＸ・メガライチュウＹや、クリスマスの衣装を着たピカチュウをはじめとしたポケモンたちが来場者を迎えます。
ぬいぐるみをふんだんに使ったプレゼントボックス型のヒュッテや、『Pokémon LEGENDS Z-A』の雰囲気を感じられるヒュッテも登場し、会場全体がポケモンの装飾で彩られた空間が広がります。
また、ヒュッテの中にはNintendo Switch 2 で『Pokémon LEGENDS Z-A』を実際に体験できる試遊コーナーを設置。
特別な空間の中で、ゲームをお楽しみいただくことができます。
さらに、会場各所には、ポケモンが隠れるフォトスポットが多数。ツリーやヒュッテの周辺、木の上など、さまざまな場所でポケモンたちの姿を発見できます。
メガシンカポケモンが集まる「メガシンカゾーン」や、でんきタイプのポケモンがツリーに電気を送るような演出、ゲート付近やカフェ周辺のパネル展示など、歩くだけで新しい発見があるフォトスポットが満載です。
＜会場装飾＞
■ピカピカ“ほうでん”ツリー
『Pokémon Happy Holidays』のシンボルとなるクリスマスツリーはメガライチュウXやメガライチュウYを中心に、でんきタイプのポケモンたちが力を合わせて明かりを灯している様子を表現した特別なイルミネーションです。
ツリーの周囲には、ピカチュウやデデンネ、メリープなどのでんきタイプのポケモンたちが集結。
まるでポケモンたちが発電してツリーを輝かせているかのような演出が施されています。
でんきタイプのポケモンたちによる、細部にまでこだわった光の演出もあり、ここでしか体験できないフォトスポットです。
■メガプレゼントBOX
会場内でひときわ目を引く「メガプレゼントBOX」は、ポケモンのぬいぐるみを大量に詰め込んだ、クリスマスならではのフォトスポットです。
ヒュッテ（小屋）のひとつを巨大なプレゼントボックスに見立て、その中に350体以上ものポケモンのぬいぐるみをぎっしりとディスプレイ。
まるでポケモンの世界に招かれたような、ワクワク感あふれる空間を演出しています。
バリエーション豊かなポケモンが展示されており、子どもから大人まで幅広い世代にお楽しみいただけます。
■ポケモンヒュッテ
『Christmas market in 横浜赤レンガ倉庫』にはヨーロッパのクリスマスマーケットをイメージした「ヒュッテ（小屋）」が登場します。
『Pokémon Happy Holidays』では『Pokémon LEGENDS Z-A』に登場する「ミアレシティ」のカフェや「ホテルＺ」にあるＭＺ団（エムゼット団）の作戦会議室をイメージした特別な装飾が施されます。
ヒュッテごとに異なるフォトスポットや体験コーナーも用意されており、訪れるたびに新しい発見がお楽しみいただけます。
また、ヒュッテ内ではNintendo Switch 2 で『Pokémon LEGENDS Z-A』を体験できる試遊コーナーを設置。
特別な空間の中でゲームをお楽しみいただけます。
※試遊コーナーはイベント期間内の一部日程のみ実施となります。
■ポケモンフォトパネル
会場内のいたるところにはポケモンたちのフォトパネルが点在しています。
ツリーの周りやヒュッテのそば、木の上やゲート付近など、さまざまな場所にクリスマス仕様のポケモンたちが登場。
歩きながらお気に入りのパネルを探して写真撮影を楽しめる、会場回遊型のフォトスポットです。
＜試遊体験ブース＞
■実施概要
・試遊時間：15分/人
・試遊内容：『Pokémon LEGENDS Z-A』最大4人の通信対戦「Z-A Battle Club」
・開催日程：12月13日（土）、14日（日）、20日（土）、21日（日）、24日（水）、25日（木）
※イベントは、予告なく延期・変更・中止になる場合がございます。
※当日の混雑状況に応じて、ご参加の為の整理券配布や抽選を実施させていただく場合がございます。
＜会場＞
■「Christmas Village」 エリア概要
・期間：2025年12月11日（木）〜12月25日（木） 計15日間 ※雨天決行、荒天時は休業することがあります
・会場：横浜赤レンガ倉庫 赤レンガパーク（〒231-0001 神奈川県横浜市中区新港1-1）
・営業時間：11:00〜22:00
・入場料：無料
・主催：横浜赤レンガ倉庫（株式会社横浜赤レンガ・公益財団法人横浜市芸術文化振興財団）
・協力：株式会社ポケモン
■商品情報
・タイトル：『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』
・発売日：2025年10月16日（木）
・配信日：着せ替えアイテム「ホロモードセット X・Y」2025年10月16日（木）配信
追加ストーリー・コンテンツ『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』2025年12月10日（水）配信
・希望小売価格：3,000円（税込）
・発売 ：株式会社ポケモン
・販売 ：任天堂株式会社
・制作 ：株式会社ゲームフリーク
・対応機種 ：Nintendo Switch/ Nintendo Switch 2
・ジャンル ：アクションRPG
・プレイ人数 ：1人（対戦・交換など：2〜4人）
・通信機能 ：ローカル通信対応、インターネット通信対応
・販売形態 ：追加コンテンツ（ダウンロード版）
・対応言語 ：日本語・英語・欧州スペイン語・ラテンアメリカスペイン語・フランス語・ドイツ語・イタリア語・韓国語・中国語（簡体字）・中国語（繁体字）
※Nintendo Switch 2 日本語・国内専用モデルでプレイされる場合も、ゲーム内で言語選択が可能です。
・CERO：A
＜公式サイト＞
https://www.pokemon.co.jp/ex/legends_z-a_dlc/
＜権利表記＞
