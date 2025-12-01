『Pokémon LEGENDS Z-A』有料DLC配信記念イベント「Pokémon Happy Holidays」が横浜赤レンガ倉庫で開催！ メガライチュウが彩るツリーが12/11から登場

Nintendo Switch 2での試遊も！ メガライチュウのツリーが輝く『Pokémon Happy Holidays』が横浜で開催

株式会社ポケモンが、2025年12月11日（木）より横浜赤レンガ倉庫にて『Pokémon Happy Holidays』を開催します。

これは『Pokémon LEGENDS Z-A』の有料追加コンテンツ配信を記念したイベントで、会場にはメガライチュウX・Yらが彩る「ピカピカ“ほうでん”ツリー」が登場します。

さらに注目なのは、Nintendo Switch 2で『Pokémon LEGENDS Z-A』を実際に体験できる試遊コーナー！

350体以上のぬいぐるみが詰まった「メガプレゼントBOX」や、ゲーム内の街並みをイメージしたヒュッテなど、フォトスポットも満載です。

入場は無料。12月25日（木）までの期間限定です。

株式会社ポケモン（東京都港区、代表取締役社⻑:石原恒和）は、2025年12月11日（木）から12月25日（木）まで、『Pokémon Happy Holidays』を横浜赤レンガ倉庫にて開催されている『Christmas Market in 横浜赤レンガ倉庫』の例年好評の無料エリア「Christmas Village」にて開催します。

本イベントは、『Pokémon LEGENDS Z-A』の有料追加コンテンツ『M次元ラッシュ』の追加ストーリー・コンテンツが12月10日（水）に配信開始されることを記念して開催されます。

会場ではメガライチュウX・メガライチュウY、クリスマスの衣装を着たピカチュウがツリーやゲートを彩るほか、ぬいぐるみを使ったクリスマスマーケットならではの装飾展示や、Nintendo Switch 2 で『Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition』を遊べるブースもご用意。

ポケモンたちが彩るコンテンツを多数展開します。

横浜赤レンガ倉庫のクリスマスマーケットにて、『Pokémon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』の追加ストーリー・コンテンツ『M次元ラッシュ』の配信を記念し、家族や友人と一緒に楽しめる特別な空間が誕生します。

会場には、でんきタイプのポケモンたちが灯す「ピカピカ“ほうでん”ツリー」が登場。

ツリーの周囲には、メガライチュウＸ・メガライチュウＹや、クリスマスの衣装を着たピカチュウをはじめとしたポケモンたちが来場者を迎えます。

ぬいぐるみをふんだんに使ったプレゼントボックス型のヒュッテや、『Pokémon LEGENDS Z-A』の雰囲気を感じられるヒュッテも登場し、会場全体がポケモンの装飾で彩られた空間が広がります。

また、ヒュッテの中にはNintendo Switch 2 で『Pokémon LEGENDS Z-A』を実際に体験できる試遊コーナーを設置。

特別な空間の中で、ゲームをお楽しみいただくことができます。

さらに、会場各所には、ポケモンが隠れるフォトスポットが多数。ツリーやヒュッテの周辺、木の上など、さまざまな場所でポケモンたちの姿を発見できます。

メガシンカポケモンが集まる「メガシンカゾーン」や、でんきタイプのポケモンがツリーに電気を送るような演出、ゲート付近やカフェ周辺のパネル展示など、歩くだけで新しい発見があるフォトスポットが満載です。

＜会場装飾＞