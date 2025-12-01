【おうし座】2025年12月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年12月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
張りきって動かずとも、ラッキーが自然と味方する特別な時期です。予期せぬ展開や援助、臨時収入など、「棚ぼた」的な幸運に笑顔がこぼれそうになります。ピンチも軽やかに回避できるでしょう。
この波に乗るには、気疲れする人間関係や過去のわだかまりを手放し、大切なものだけを丁寧に育てていきましょう。仕事では、過去に関わった案件や人との関係が再び動き出し、意外な展開や再評価の流れが生まれそうです。
＜開運もぐもぐ＞
思いがけない幸運を手にするためには、“金のパワー”を使います。おすすめは、旬の「みかん」です。ころんとした丸い形は、まさに金のパワーを象徴します。
小ぶりで愛らしいみかんは、見ているだけで心を和ませ、ラッキーを呼び込むお守りのような存在。黄色やオレンジの色味は金色に近く、視覚的にも金のパワーを感じさせてくれます。
みかんに宿る金のパワーが思いがけない幸運を引き寄せ、意外なタイミングで舞い降りてくるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）＜全体運＞
