ÂçÇ÷Í¦Ìé¤ÎÈþ¿ÍºÊ¡¢¥ß¥é¥Î¤ÇÌ¼2¿Í¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ç¸«¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃÂÀ¸Æü¡×
¥µ¥Ã¥«¡¼¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÂçÇ÷Í¦ÌéÁª¼ê¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î»°ÎØËãÌ¤¤µ¤ó¤Ï11·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥ß¥é¥Î¤Ç¤ÎÌ¼¤¿¤Á¤È¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°ÎØËãÌ¤¡õ¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤µ¤ß¤Á¤ã¤ó¡¡ÁÇÅ¨¤Ê¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡ª¡×¡Ö¤¤¤Ä¤âÁÇÅ¨¤Ç¸«¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤ä¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(Ê¸:¾¡Ìî Î¤º½)
Ì¼¤¿¤Á¤«¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥È»°ÎØ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤¿¤Ò¤È¤ÄºÐ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£1ËçÌÜ¤Ë¤Ï¡¢ÃçÎÉ¤¯´ó¤êÅº¤¦»°ÎØ¤µ¤ó¤È2¿Í¤ÎÌ¼¤Î»Ñ¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»°ÎØ¤µ¤ó¤Ï¥é¥Õ¤ÊÁõ¤¤¤Ê¤¬¤é¤âÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤è¤ê¤â»ä¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤¿¤Á¡¡¤Õ¤¿¤ê¤ÇÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë¡¢¤½¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡¢¤¢¤¿¤¿¤«¤¤°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤â¥É¥¤¥Ä¤ÇÀ¸³è¥É¥¤¥Ä¤Î¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿ÂçÇ÷Áª¼ê¤¬¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¸å¤â¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë»°ÎØ¤µ¤ó¡£8·î¤Ë¤Ï¼¡½÷¤¬¾®³Ø¹»¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡½÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ï¤Ò¤È¤ê¤â¤¤¤Ê¤¤¶µ¼¼¡£¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤¿ÌÌ»ý¤Á¤Ç¸þ¤«¤Ã¤¿½éÆü¡£¤Ç¤âµ¢¤êÆ»¤Ë¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¾Ð´é¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
