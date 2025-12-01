【おひつじ座】2025年12月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2025年12月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
師走の慌ただしさに埋もれそうになりますが、目の前の小さなタスクに集中するのはいったんストップしてみましょう。必要なのは、これまでの枠を広げるような新しい目標と、それをかなえるための知識です。
あなたの情熱は、遠い場所、深い専門分野、あるいはまだ誰も足を踏み入れていない未知の領域へと向かいたがっています。「これは難しいから無理」とブレーキをかけずに、心から「知りたい」「広げたい」と感じた気持ちを大切しましょう。それが新しい可能性への入り口となり、あなたらしい未来を形づけていきます。
＜開運もぐもぐ＞
活躍のために自分の「枠」を広げていくには、“火のパワー”を使います。おすすめは「火鍋」。肉や海鮮、野菜などをさまざまなスパイスとともに煮込む辛味の強い鍋料理です。
グツグツと煮込むことで、鍋全体に火のパワーがしっかりと浸透します。具材の種類が豊富であればあるほど、取り込めるエネルギーの幅も広がり、より多面的な力を得られます。
また、辛味が強い火鍋は、“金のパワー”も同時に高めてくれます。枠を広げた先での大きな活躍や金運アップへとつながる流れが生まれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）＜全体運＞
グツグツと煮込むことで、鍋全体に火のパワーがしっかりと浸透します。具材の種類が豊富であればあるほど、取り込めるエネルギーの幅も広がり、より多面的な力を得られます。
