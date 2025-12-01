【Dollfie Dream Sister 花海咲季】 12月13日 発売予定 価格：75,900円

ボークスは、ドール「Dollfie Dream Sister 花海咲季」をドルフィーオンラインストア、全国のボークス店頭（DD取扱店舗）、他 DDフレンドショップ（海外）にて12月13日に発売する。価格は75,900円。

本商品は学園アイドル育成シミュレーション「学園アイドルマスター」よりアイドル「花海咲季」をボークスのオリジナルドールシリーズ “ドルフィードリーム”（DD）で立体化したもの。

ゲーム内の制服姿が再現され、ジャケットのボタンや靴の飾りなどの細部まで造形されている。また、特徴的かつ複雑な髪型をウィッグで再現されている。

また、「ドルフィードリーム」シリーズで「月村手毬」、「藤田ことね」の立体化が決定した。

「Dollfie Dream Sister 花海咲季 (Saki Hanami)」商品概要

原型制作：造形村

ドレス製作：ボークス・ドール企画室

瞳：アニメティックアイズ(R)・オリジナル虹彩・22mm

ウィッグ：オリジナルスタイル、DDサイズ

ヘッド：「花海咲季」オリジナルヘッド採用

ボディ：DDSベースボディ2.0（DD-f³）・M胸 ハンド：DDII-H-01-FL採用

スキンカラー：フレッシュ

セット内容：ドール本体、ウィッグ、リボンタイ、ジャケット、シャツ、スカート、スパッツ、ソックス 、シューズ、シューズ用パーツ

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

創作造形(C)造形村/ボークス ドルフィードリーム(R)は株式会社ボークスの登録商標です。