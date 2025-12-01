木下優樹菜（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/12/01】元タレントの木下優樹菜が12月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの弁当を公開した。

【写真】芸人の30代元妻「朝5時40分起床」の手作りオムライス弁当披露

◆木下優樹菜「5時40分起床」で作った弁当公開


木下は、ケチャップがかかったオムライスをメインに、ウインナーとブロッコリーが添えられた弁当が2つ並んだ写真を投稿。「朝5時40分起床からの朝ごはん弁当送りツアー」「帰宅してから速攻家事終わらして9時30とか一日長そうだけどあっとゆーまなんだよな」（※原文ママ）と多忙な生活を明かしていた。

◆木下優樹菜の投稿に「尊敬しかない」と反響


この投稿に、ファンからは「親近感湧いてる」「めちゃくちゃ共感」「尊敬しかない」「いつも頑張ってる」などの声が上がっている。

木下はお笑いコンビ・FUJIWARAの藤本敏史と2010年に結婚。2012年に莉々菜ちゃんを、2015年に茉叶菜ちゃんを出産した。2019年に藤本と離婚し、現在はシングルマザーとして子育てしている。（modelpress編集部）

