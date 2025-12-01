王林、胸元ざっくりキャミ×ショーパン姿に反響続々「異次元スタイル」「攻めてる」
【モデルプレス＝2025/12/01】タレントの王林が11月30日、自身のInstagramを更新。夏のコーデを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】27歳元アイドル「攻めてる」と話題の胸元大胆キャミ×ショーパン姿
王林は「水玉おおめのスキが詰まった夏だった今更の夏だけど今も夏と冬同時進行中…」とつづり、夏の風景や自身の写真を複数枚投稿。胸元がざっくりと開いたデザインの白のキャミソールに赤のショートパンツ、黒のブーツを合わせた美しい脚が映えるコーディネートで街頭を歩く姿を披露している。
この投稿には「スタイル良すぎる」「かっこいい」「衝撃」「攻めてる」「美しい青森の宝」「着こなせるのすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
