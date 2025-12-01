三上悠亜、クリスマスツリー前でミニスカ姿披露「奇跡の美脚」「季節感溢れてるコーデ」の声
【モデルプレス＝2025/12/01】タレントの三上悠亜が11月30日、自身のInstagramを更新。ブラウンのミニスカート姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】32歳タレント「奇跡の美脚」冬のミニスカ姿
三上は「今日で11月も終わりだ」とつづり、写真を投稿。クリスマスツリーの前に立ち、茶色いフリルたっぷりのミニスカートとブーツを合わせたスタイルで、すらりと伸びた脚が際立っている。
この投稿に「とても可愛い」「奇跡の美脚」「ツリーもゆあちゃんもすてき」「季節感溢れてるコーディネート最高」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
