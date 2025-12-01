“K-POP実力派メンバー集結”EPTS、日本初お披露目ライブ開催 共演したい人はTWICE・嵐ら
【モデルプレス＝2025/12/01】K-POPグループでの豊富な活動歴を持つ実⼒派アーティストが集結した“完成型”5⼈組ボーイズグループ・EPTS（EPIC TRAVELS／読み：エピック・トラベルズ）が11⽉28 ⽇、東京・TIAT SKY HAL にて、⽇本での初ミニアルバム「Harmony」のリリースを記念したお披露⽬ライブイベントを開催した。
【写真】新K-POPグループが共演望む日本の人気アイドル、サプライズ集結の様子
メンバーは、TWICEやNCT 127とともに世界最⼤級のK-Cultureフェスティバル「KCON 2017 NY」に出演するなど⽇韓で活動してきたUP10TION（アップテンション）の元メンバー・ジンフ、⽇本デビュー直後に異例のZeppツアー（東京・⼤阪・名古屋・札幌）を敢⾏し約1万5千⼈を動員したTARGET（ターゲット）の元メンバー・G.I（ジーアイ）、韓国最⼤級の⾳楽賞「第31回ゴールデンディスクアワード」新⼈賞にノミネートされ「Asia Artist Awards（AAA）」でも複数の受賞歴を持つSNUPER（スヌーパー）の元メンバー・サンイルとサンホ、そしてTST（トップシークレット）のリーダーとしてグループを牽引してきたアインの5人。
グループ名には、Energy（エネルギー）、Passion（情熱）、TRAVEL（旅⾏）、Synergy（アーティストとファンの相乗効果）の意味が込められており、BE:FIRST、NiziUなど数多くのトップアーティストに楽曲・ダンスを提供してきたクリエイター集団「PROJECT K」がマネージメントを担当。12月6日の日本での1stミニアルバム「Harmony」リリースを⽪切りに年間100本のライブを行い、記念すべき100回⽬のライブはZeppクラスでのワンマンを目指している。
ライブは5人が1曲目の「Burnt out cake」のパフォーマンスを始めることでスタート。曲中、ファンからコールが何度も沸き起こり、ソロパートでは歓声があがった。冒頭からヒートアップした会場で、2曲目の「I Fall in Love」を続けた。2曲終わったところで、プロデューサーを務めるPROJECT Kのイ・ホヨン⽒がMCを担当し、トークが行われた。
日本で初のお披露目ライブイベント開催となり、「昨日の夜、眠れた？」と尋ねられるとジンフは「ぜんぜん眠れなかったです」と振り返った。アインは「すごくワクワクしています。僕たちはここから始まり、12月6日には1stミニアルバム「Harmony」がリリースされます。すごく嬉しいです」と声を弾ませた。
グループの魅力を尋ねられると、アインは「僕たちは作詞、作曲、ダンスなどすべてのパフォーマンスを自分たちで作っていますので、僕たちの心が入った楽曲が大きな魅力のひとつだと思います」と目を輝かせた。
トークが終わると、⽇本での初ミニアルバム「Harmony」の表題曲となる「Harmony」のパフォーマンスを行った。G.I（ジーアイ）は「みなさんは僕たちのために、僕たちはみなさんのために、永遠に一緒に歌うという意味がこめられた歌です」と紹介した。さらに、「Harmony」のリリースを⽪切りに日本で年間100本のライブを行い、約半年後となる50回目、約1年後となる来年12月の100回⽬のライブはZeppクラスの会場でのワンマンライブ開催を目指していることを紹介。G.I（ジーアイ）は「Zeppが満席になることが目標です」と期待に胸を膨らませた。
質疑応答で「グループの将来的な目標」を尋ねられると、日本中を回る「全国ツアー」と回答。さらに、「日本で行ってみたい場所は？」との質問が飛んだ。G.I（ジーアイ）は2026年2月にポケモン初の屋外常設施設 「ポケパーク カントー」（東京・よみうりランド園内）がオープン予定であることを告げ「そこに行きたいです。機会があればそちらでライブもしてみたいです」とコメント。
また、「日本のアーティスト、タレントで共演してみたい人は？」との質問には、アインは「MINA（ミナ）さん、SANA（サナ）さん、モモ（MOMO）さんが日本の方だと思いますが、TWICE（トゥワイス）さんです。TWICEさんの振り付けを作ったことがあるのですが、一緒にコラボレーションできたら素敵なステージになると思いました。一緒にステージをやりたいです」、サンイルは「米津玄師さんです。一緒に歌ってみたいです」、G.I（ジーアイ）は「嵐先輩です。同じステージの上に一緒に立って、歌ったり踊ったりできたら幸せだなと思います」、サンホは「福山雅治さんです。昔から歌が好きで、よく聞きました。菅田将暉さんも好きなので、機会があれば一緒にやってみたいです」、ジンフは「中島美嘉さん、Mrs. GREEN APPLEさんとコラボしてみたいです」とそれぞれ夢を語った。（modelpress編集部）
01：Burnt out cake
02：I Fall in Love
03：Harmony
04：Tab Tab
05：Drive with me
