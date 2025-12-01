俳優・仲野太賀が主演を務める２０２６年のＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（１月４日スタート）の公式ＳＮＳが１日に更新。キャストの劇中の衣装姿が公開された。

公式Ｘ（旧ツイッター）やインスタグラムでは「大河ドラマ【＃豊臣兄弟！】キャラクター紹介」と題し、小一郎（豊臣秀長）役を務める仲野のほか、兄の藤吉郎（豊臣秀吉）役の池松壮亮、小一郎の正妻・慶役の吉岡里帆、秀吉の正妻・寧々役の浜辺美波、小一郎の幼なじみで“初恋のひと”直役の白石聖、息子たちの出世を温かく見守る豊臣兄弟の母・なか役の坂井真紀、兄弟の姉・とも役の宮澤エマ、天真らんまんな妹・あさひ役の倉沢杏菜の姿が披露された。

ネット上では「いよいよビジュアル解禁待ってましたー」「浜辺美波の寧々様かっこよすぎるよ」など歓喜。出演を辞退した永野芽郁の代役に決定し、大河初出演となる白石には「ついに白石聖ちゃんの大河ビジュアルが！！」「永野芽郁ちゃんの代役なんだよね」「白石聖さん悲劇のヒロインにぴったりな雰囲気」などの声が上がっている。

同作は仲野が豊臣秀長（豊臣秀吉の弟）役で主演を務め、天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く夢と希望の下剋上サクセスストーリー。ほかにも織田信長役は小栗旬、信長の妹・お市役は宮粼あおい、豊臣兄弟の最大のライバルである徳川家康役は松下洸平が務めるなど豪華キャストが発表されている。