女子プロゴルフの２１歳ルーキー・都玲華（大東建託）が１日、自身のインスタグラムを更新し、先月下旬に週刊文春で報じられた３０歳上の石井忍コーチとの交際について説明した。

都は直筆の手紙でコメントを発表した。

「いつも応援してくださる皆様へ

週刊文春に掲載された、わたくし都玲華の記事について自分としての気持ちの整理がつきましたので、ご報告をさせて頂きます。

この度は、私をいつも応援してくださるファンの皆様をはじめ、スポンサーの皆様、関係者の皆様に、多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

石井忍コーチとは、昨年からお付き合いをしておりました。しかし今回の件で、私の一番大事な両親を悲しませることは出来ないと思い、交際関係およびコーチ契約を解消することを決断いたしました。

石井コーチには、私をプロテスト合格、シード選手になるまで導いて頂いたことは感謝しかありません。

今後は真摯（しんし）にゴルフと向き合い、人としても立派なプロゴルファーに成長できるよう精進してまいります。

また、来シーズンはシード選手として開幕から初優勝を目指して頑張りますので、応援していただけると嬉（うれ）しいです。

プロゴルファー

都玲華」