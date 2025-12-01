冬眠期にあるはずのクマの出没が全国で相次いでいる。今年は記録的な「木の実の凶作」と「暖冬傾向」が重なり、飢えたクマが食料を求めて人里へ降りてくる異例の事態が続く。「冬だから安全」という常識は通用しない状況だ。

宮城県では仙台市泉区や大崎市などで、１１月３０日から１日にかけて目撃情報が急増。仙台市内では２頭同時に徘徊（はいかい）する姿も確認され、警察がパトロールを強化している。福島県でも会津若松市や福島市などで、住宅敷地内の柿の木に登ったり、道路を横断したりする場面が報告された。富山県の農地周辺や、北海道札幌市の市街地近くでも同様の事案があった。

背景には深刻なエサ不足がある。今年はブナの実などが凶作で、冬眠に必要な皮下脂肪を蓄えられない個体が多い。冬眠に入れない、冬眠しない「穴持たず」となって活動を続けているとみられる。今年度の死傷者数は１３人が亡くなるなど、すでに過去最多レベルで推移している。

各自治体は対策を急ぐよう呼びかけている。庭先に残った「柿」は早急な収穫や処分が必要だ。また、日没が早いこの時期は遭遇リスクが高まる。そのため、散歩や作業の際は、必ず鈴やラジオを携帯し、音で存在を知らせるなど対策を呼びかけている。