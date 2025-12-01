フランス・パリからイタリア・ミラノに移住した元フジテレビの中村江里子アナウンサーが、４００年以上前のアンティーク家具を披露した。

中村アナは日本時間１日までに自身のインスタグラムを更新。「以前お伝えしたパルマのアンティーク市で購入した家具が我が家に届いた時の様子。あまりにも大きく、男性４人での力仕事。縦にしたり横にしたりしながら、家の中に入れて下さいました これは１６００年代の教会で使われていたもの。ミサに使う道具などを収納していたそうです」と記し、自宅に運び込まれた大きなアンティーク家具の写真などをアップ。

「今はお皿やグラス類を収納しています。やっと食卓も温かみが出てきて、同じアパートに住む、そしてお世話になっているご夫妻をお呼びして我が家でディナーをしました 写真６．７枚目は頂いたブーケ 色合いが美しく、今はドライフラワーにして飾っています」とつづった。

この投稿には、「ステキですね １６００年代のとは思えない」「存在感があってイタリアの家に合いそうですね」「経て来た年代の重みを感じる棚ですね」「素敵な家具ですね」「存在感バッグン」「１６００年代って江戸時代！？ 本当状態も良く素敵」「家具はフランスに戻る時、やはり一緒に移動ですか？」「丁寧な暮らしをされていて憧れます」「時代も時空も超越していますね」などのコメントが寄せられた。

中村アナは１９９９年にフジテレビを退社し、２００１年９月に実業家のシャルル・エドワード・バルトさんと結婚。０４年に長女、０７年に長男、１０年に次女が誕生した。８月にＳＮＳで「９月から１年、夫、次女そしてわたしの３人はミラノの住人になります！！」と報告していた。