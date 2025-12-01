弁護士の八代英輝氏（61）が1日、コメンテーターを務めるTBS「ひるおび」（月〜金曜前10・25）に出演。中国で日本人の公演が相次いで中止になっていることについて分析した。

「SUPER☆GiRLS」の元メンバーで、女優で声優の前島亜美（28）が11月29日、公式サイトで12月20日に上海で予定されていたファンミ―ティングを中止することを発表。さらに同日、アニメ「ONE PIECE」の主題歌で知られる歌手の大槻マキ（52）が上海でのイベント中に“歌唱中断”する異例の事態も。高市早苗首相の台湾有事を巡る発言に対して中国政府が反発を強める中、中国で日本のエンタメ関連のイベント中止が相次ぐなど、影響が広がっている。

また、同28日には浜崎あゆみが自身のインスタグラムで今月29日開催予定の上海公演の中止を公表。「中国全土や日本はもとより、その他様々な国から集まってくれていたー万四千人のTAに直接会って謝罪する機会もないまま、このステージをただ解体しなければならない事が今はまだ信じられず、言葉になりません」と悲痛な思いをつづり、謝罪した。

八代氏は「中央から統一的な指令であったり、詳細な指示が出ていない状況だとは思うんですよね。中央の出先機関である各地方政府の要人たちがいわば習近平国家主席に対する忠誠心を競うような形で忖度し合ってバラバラに動き出しているのが現在の状況なのでは」と分析。「ですから開催したいと思う方たちもいるでしょうし、その果で偉い人がけしからんって言ったらもうできなくなるし、ですから法治国家って言うよりも人治国家ですよね、そういった意味ではね。法的根拠とかではなく、忖度であったりなんて言うんですかねえ、自分の出世とかそういったものを機にした結果が総合的な考慮なんでしょうね」と自身の見方を話した。