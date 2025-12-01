飲み過ぎた翌日もシャキッと出勤! 新サプリ「酒長快朝」とは?
MAEは10月31日より、飲酒後の翌朝をサポートする新サプリメント「酒長快朝(しゃちょうかいちょう)」を販売している。
「酒長快朝」は、経営者を含めたビジネスパーソンやナイトワーカーをはじめとするお酒を楽しむすべての人々のために開発されたサプリメント。
MAE「酒長快朝」
美容や健康分野でも注目される「NMNとプラセンタ」を中心に、レスベラトロールやオルニチンなどの成分が組み合わされており、すこやかな毎日を支える栄養設計で、翌日のコンディションをサポート。”飲んで終わり”ではなく、”次の日まで心地よく”を目指す。翌朝のコンディションを整えることで、大切な仕事や日常の時間をより快適に過ごすことのできるようサポートしてくれる。
また、飲むタイミングを選ばないタイプで、飲酒後や就寝前でも気軽に摂取することが可能に。さらに、爽やかなグレープフルーツ味の顆粒タイプで、飲みやすくなっている。2,000mg × 14包入りで、1箱3,780円。
