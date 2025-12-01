R35ウェッジ誕生20周年記念！ 新開発の重・太な『enjoy grip』装着の『R35＋』、12月5日限定デビュー
プロギアから、限定クラブのアナウンス。「今年で発売20年を迎えたランニングウェッジ『R35 wedge』に新開発の『enjoy grip』を装着した『R35＋』を直営店、公式オンラインショップで 12月5日から数量限定で発売します」と、同社広報。メンズ・レディス共に税込価格は25,300円。
【画像】太くて重い！『enjoy grip』の断面はこんな感じ
「『R35＋』に装着する『enjoy grip』は、ストレート形状で外径33mm、重さ143gと一般的なグリップよりも非常に太く、重くすることでストロークにおける手首の余計な動きを抑えるとともに、ゆったりとしたテンポでストロークすることができ、ショートゲームでの方向性、安定度を高めています。
さらに発泡ゴムによるやわらかくしっとりした握り心地により、アプローチショットのプレッシャーを軽減させるとともに、雨や汗などによるウェット状態でも滑りにくいのも特長です。『R35＋』は『enjoy grip』を装着したことでさらに簡単、安心にピンに寄せられるアプローチギアとなっています」（同）
その名の通り、ロフト35度でアプローチをピンまで「キャリー１：ラン３」の割合で打てるように設計されたロングセラーモデル。ストレートで重・太な手首のエラーが防げる新グリップを装着することで、これからの時季のアプローチはたしかに良くなりそう。この『enjoy grip』単体でも、税込5,500円で来年1月16日に発売予定。
