サーティワン「福袋」が数量限定で登場へ！ アイスクリーム型キッチンタイマーなどオリジナルグッズを用意
「サーティワン アイスクリーム」は、2026年1月1日（木）から、「サーティワン福袋2026」を全国の店舗で発売。これに先駆け、12月9日（火）10時00分〜12月29日（月）20時00分の間、モバイルオーダー予約が実施される。
【写真】人気フレーバーがミニサイズになっちゃった！ オリジナルグッズ一覧
■2種類の福袋を展開
今回登場するのは、人気フレーバーをデザインしたオリジナルグッズと好きな商品と引き換え可能なスマホ限定の電子チケットをセットにした、3500円と2500円の福袋（価格は税込）。
3500円の福袋は、「ポッピングシャワー」をモチーフにした「オリジナルキッチンタイマー」や「ラブポーションサーティワン」とピンクのスプーンがかわいい「カップ型キーホルダー」に加え、3500円分の電子チケット（500円券✕7枚）を詰め合わせたセットだ。
一方の2500円の福袋は、2500円分の電子チケット（500円券✕5枚）、「ポッピングシャワー」の「コーン型キーホルダー」、「ラブポーションサーティワン」をすくったスプーンをあしらった「ラバーヘアクリップ」、お菓子の袋やコードを留めるのに便利な「マルチシリコーンバンド」がラインナップ。
なお、予約した福袋は2026年1月1日（木）〜1月7日（水）まで店頭にて受取が可能。なくなり次第終了となるため、気になる人は早めのチェックがおすすめだ。
【福袋・モバイルオーダー注意事項】
・お支払い後のキャンセル、ご返金はお受けできません。
・スマホ限定チケットはスマートフォンのみで利用可能です（全てのスマートフォンでの表示を保証するものではございません）。
・店頭では、1回のお会計で複数枚ご使用いただけます。
・モバイルオーダーでの電子チケット使用は、1会計1枚（500円）となります。
・スマホ限定チケット使用時に、31clubアプリのアイスマイルや来店ポイントの付与はできません。
・スマホ限定チケットはスマートフォンのみで利用可能です（全てのスマートフォンでの表示を保証するものではございません）。
・チケットは全国の店舗で使用可能。（一部店舗は除く）
・500円券は500円（税込）までの商品と交換できます。（お釣りは出ません）500円以上の商品をお求めの場合は、差額を頂戴いたします。
・ギフト券の購入や、福袋の購入には使用できません。
・スマホ限定電子チケット引き換えの際のサービス分を超えるお持ち帰り用ドライアイス代は有料となります。
・スマホ限定電子チケットは非売品です。現金とのお引き換えはいたしません。
・福袋に入っているQRコードは、全てのチケットをご使用いただくまでは保管してください。QRコードは他人に使用されないようご注意ください。QRコードを撮影してSNS等で公開しないでください。
※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。
・スマホ限定電子チケットを紛失された場合は、再発行できません。
・モバイルオーダーの場合、アイスマイルは商品受け取り後、2〜3営業日を目安に付与いたします。
・フィーチャーフォン・パソコン・画面を印刷した紙、バーコードをスクリーンショットした画像では、ご使用できません。
・画像はイメージです。
【モバイルオーダー注意事項】
・モバイルオーダーにて「サーティワン 福袋」をご予約時にアクセスが集中した場合、仮想待合室が表示される場合があります。仮想待合室の使い方・注意事項は以下をご確認ください。
Q：仮想待合室とはなんですか？
A：多くのお客様にご予約を頂いているため、ご予約画面を順番にご案内するものです。
Q：仮想待合室に入ったら何をすればよいですか？
A：順番待ちになりましたら、画面を閉じずにそのままお待ちください。仮想待合室に入られた方から先着順にサイトへご案内いたします。
順番が来ましたら、20分以内にご注文をお願いします。20分を過ぎた場合、再度仮想待合室に並んでいただく場合がございます。
Q：仮想待合室の注意事項はありますか？
A：SafariのプライベートブラウズやGoogle Chromeのシークレットモードなどをご利用の場合、正しくご案内ができませんので、ご注文の際はあらかじめ設定の解除をお願いします。
