ÅÔÎè²Ú¡¢ÀÐ°æÇ¦¥³¡¼¥Á¤È¤Î¸òºÝÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¡Ö¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¡×·ÀÌó²ò¾Ã¤òÈ¯É½¡¡ÁÐÊý¤¬¸òºÝ¤Î»ö¼ÂÇ§¤á¤ë
¡¡¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÅÔÎè²Ú¡Ê21¡áÂçÅì·úÂ÷¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÀÐ°æÇ¦¥³¡¼¥Á¡Ê51¡Ë¤È¤Î¸òºÝÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼Õºá¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥³¡¼¥Á·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿ÀÐ°æ»á¤âÆ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¡ÖÊóÆ»¤ÎÆâÍÆ¤Ï³µ¤Í»ö¼Â¡×¤È¤·¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÅÔ¤Ï¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡¢¤ï¤¿¤¯¤·ÅÔÎè²Ú¤Îµ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤ÎÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤´Êó¹ð¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄ¾É®Ê¸½ñ¤ÇÅê¹Æ¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤ò¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀÐ°æÇ¦¥³¡¼¥Á¤È¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤é¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿¾å¤Ç¡Ö¤·¤«¤·º£²ó¤Î·ï¤Ç¡¢»ä¤Î°ìÈÖÂç»ö¤ÊÎ¾¿Æ¤òÈá¤·¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¸òºÝ´Ø·¸¤ª¤è¤Ó¥³¡¼¥Á·ÀÌó¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë»ö¤ò·èÃÇ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡ÖÀÐ°æ¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ï¡¢»ä¤ò¥×¥í¥Æ¥¹¥È¹ç³Ê¡¢¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÆ³¤¤¤ÆÄº¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Öº£¸å¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¥´¥ë¥Õ¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤âÎ©ÇÉ¤Ê¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ËÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦Àº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿¡¢Íè¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤È¤·¤Æ³«Ëë¤«¤é½éÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÀÐ°æ»á¤â¼«¿È¤ÎX¤Ç¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¤Ë¤è¤ëÊóÆ»¤ÎÆâÍÆ¤Ï³µ¤Í»ö¼Â¡×¤ÈÇ§¤á¡ÖÂ¿¤¯¤Î¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡ÖÅö»þ»ä¤ÏÌó3Ç¯¤ÎÊÌµï´ü´Ö¤ò·Ð¤Æº§°ù´Ø·¸¤¬»ö¼Â¾åÇËÃ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¸½ºß¤Ï¸ß¤¤¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤Àµ¼°¤Ë¶èÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤·¤«¤·º£²ó¤Î½ÐÍè»ö¤È¸þ¤¹ç¤¤¼«Ê¬¤Î¹Ô¤¤¤ÈÀÕÇ¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤¿¤¦¤¨¤Çº£¸å¤Îºß¤êÊý¤È¤·¤ÆÅÔÁª¼ê¤È¤ÎÁ´¤Æ¤Î´Ø·¸¤ò²ò¾Ã¤¹¤ëÈ½ÃÇ¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÈà½÷¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤½¤Ð¤Ç¸«Â³¤±¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÏÂç¤¤Êºâ»º¤Ç¤¹·Á¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î1ÈÖ¾å¤Çµ±¤¯Æü¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Öº£¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¿Í¤È¤·¤Æ²þ¤á¤Æ¼«Ê¬¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¤½¤·¤Æ³Ø¤ÓÄ¾¤·¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¿Í´Ö¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£