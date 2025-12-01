来年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の日本戦のチケットが争奪戦となっている。

1日からローソンチケットが1次午前10時からローソンチケットが1次先行抽選販売を開始。ただ、開始2時間が過ぎても「お申し込みサイトが大変混雑しております」として、待ち時間が発生する事態になっている。

チケット販売サイトでは来年3月10日のチェコ戦が1日現在、最安値で2枚8万4500円（外野席）で、最高値は1枚50万円（SS一塁）となっている。11月24日（同25日）、ドジャース・大谷翔平が自身のインスタグラムで「日本を代表して再びプレーできることを嬉しく思います」と記し、26年大会の参戦を表明。“大谷効果”もあって、前回大会同様、チケットがプレミア化しているようだ。

この事態にSNS上では「WBCのチケット抽選待ちですらこの混雑」「ローチケのWBCチケットページ抽選なのに混み過ぎ！！！」「WBCチケット抽選の受付ページ入ったら待ち人数13000人って表示されてさすがに顎外れた」などと反響が寄せられた。