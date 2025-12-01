東京都墨田区のハローワークの職員が偽名で求職者になりすまし、求人を出した複数企業に応募していたことが、厚生労働省への取材でわかった。

採用が決まった例も４件あり、就職件数と偽って計上していたという。ハローワークでは就職件数などの目標値が定められていることから、厚労省は目標達成のために水増ししたとみて調べており、今後職員を処分する方針。

厚労省などによると、求職者になりすましていたのは、ハローワーク墨田の職業相談担当の職員。２人分の偽名を求職者として登録し、求人を出した企業に対して自ら紹介した形にして応募していた。

紹介した企業は少なくとも９社あり、この職員が面接を受けるなどして４社で採用が決まった。職員はその後、自ら企業側に辞退を申し出たとみられる。職員が応募した求人企業に出向いた時に実名を記したため、企業側が応募書類の名前との食い違いを不審に感じ、ハローワーク墨田に連絡。管轄する東京労働局の調査で不正が発覚した。

全国のハローワークには就職件数などの目標値が定められており、厚労省はこの職員が目標達成のため不正に及んだとみている。求職者側が採用を辞退すると国統計の就職件数から除外されるが、ハローワークが辞退を把握していないものは計上されたままになり、職員は採用が決まった４件を架空計上していた。

厚労省などによると、この職員以外の不正への関与は確認されていないという。東京労働局は職員が応募した９社へ謝罪したといい、担当者は「調査を踏まえ、職員に必要な措置を取る」としている。

ハローワークの就職件数などの実績は、有効求人倍率や求職申込件数などの指標の算出根拠となっている。厚労省は、今回の不正で関連の公表データに影響がないかを調査する方針。