ピーマンのたねまでおいしい！「ミートボールとまるごとピーマンのトマト焼き煮込み」
焼いて焦げ目をつけたピーマンは、香ばしくておいしいですよね。煮込みに使うときも、一度焼いたほうがうまみとコクが増すんですよ。煮込むときは、切り分けたり、たねを取ったりせずに、まるごとでOK。これまた焼き目をつけるとおいしくなるミートボールと合わせた、食べごたえ満点のレシピをご紹介します♪
▷市瀬悦子さん
料理研究家。「おいしくて作りやすい家庭料理」をモットーとし、身近な素材に一工夫を加えた絶品レシピが、幅広い層に人気。書籍や雑誌、テレビなどさまざまな媒体で活躍。
■ミートボールとまるごとピーマンのトマト焼き煮込み
ボリュームミートボールで食べごたえ満点！
【材料・2〜3人分】＊1人分432kcal／塩分1.8g
・合いびき肉 ・・・300g
・ピーマン ・・・6個（約220g）
・玉ねぎ ・・・1/4個（約50g）
■Ａ
└溶き卵 ・・・1個分
└パン粉 ・・・1/2カップ
└塩 ・・・小さじ1/4
└こしょう ・・・少々
■Ｂ＜混ぜる＞
└ホールトマト ・・・400g
└あればローリエ ・・・1枚
└はちみつ ・・・大さじ2
└塩 ・・・小さじ1/2
└水 ・・・1/4カップ
小麦粉 オリーブ油
※はちみつを使っているので１歳未満の乳児には食べさせないでください。
【作り方】
1．ピーマンはまるごと手のひらでぎゅっと押して潰す。玉ねぎはみじん切りにする。
ピーマンは潰して裂け目を作る。火が通りやすくなり、やわらかく仕上がる。
2．ミートボールを作る。ボウルにひき肉、玉ねぎ、Ａを入れ、粘りが出るまで練り混ぜる。10等分して丸め、小麦粉を薄くまぶす。
3．フライパンにオリーブ油小さじ1/2を中火で熱し、ピーマンを入れ、木べらなどで時々押さえながら約2分焼く。こんがりとしたら上下を返し、約1分焼いて一度取り出す。
4．続いてオリーブ油小さじ1/2を足して中火で熱し、ミートボールを並べる。約2分焼き、こんがりとしたら上下を返し、さらに約2分焼く。転がしながら、全体に肉の色が変わるまで焼く。
5．Bを加えて混ぜ、ピーマンを戻し入れて平らにする。煮立ったらふたをして、弱めの中火にし、約10分煮る。
＊ ＊ ＊
まるごとピーマンは形がデコボコしていて、フライパンにあたる面積が少ないため、潰したうえに木べらなどで押さえたほうが、早くきれいに焦げ目をつけることができます。具材のおいしさが増して煮込み時間も短縮できる「焦げ目をつける」テクニック、ぜひいろいろな煮込み料理に活用してくださいね！
レシピ考案／市瀬悦子 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集協力／田久晶子
文＝高梨奈々