ポツポツ白髪は抜いてもいい？ 白髪が増えたらブリーチもあり？白髪のお悩みQ＆A
白髪を見つけると、途端に気分はブルー…なんてことありませんか。でも落ち込む必要はありません。白髪の研究は日進月歩で進んでいますし、ブリーチやポイントカラーなど、逆に白髪を活かしたおしゃれなカラーやヘアスタイルも登場しているんです。白髪に関する疑問を解決して、白髪と上手に付き合いましょう。
美容エディター 伊熊 奈美さん
毛髪診断士指導講師。ヘアケアに精通し、記事執筆のほかセミナー講師、製品開発にも携わる。著書に『いい白髪ケア、やばい白髪ケア』（小学館）ほか。
■Q. ポツポツ白髪を発見！ 抜いてもいいの？
A. 白髪は抜いても、また次に白髪が生えてくる可能性も！
白髪を見つけても、抜くのはおすすめしません。ひとつの毛穴からは数本の毛が生えていますが、そのうちの1本を無理に引き抜くことで炎症が起き、同じ毛穴のほかの髪の成長に影響を与える可能性もあります。
たとえその白髪を抜いたとしても、次また生えてくる髪は白髪の可能性も考えられます。炎症を避けるためにも、ポツポツ混ざるくらいの白髪なら、マスカラタイプやマーカータイプなどのワンディリタッチ剤で隠すのが便利ですよ。
■Q. 白髪は毎月、フルカラー（全体染め）で染めてもいい？
A. フルカラーよりリタッチをくり返すほうが髪は傷みづらい
ホームカラーもサロンでのカラーも、一般的に使われているのは「酸化染毛剤（アルカリカラー）」です。アルカリ剤でキューティクルを開き、髪の内部に染料を浸透させて発色させるのですが、同時に髪にもともとあるメラニン色素を脱色して染めていきます。
髪にやさしく染められるカラー剤が増えているものの、このプロセス自体は変わらないため、何度もヘアカラーを重ねれば、やはりダメージのリスクは避けられません。
全体を染めるより、リタッチで白髪の出ている根元だけを１〜２カ月に1度の頻度で染めるくらいがよいでしょう。もし、白髪量が多く、もっと頻繁に根元を染めたいのなら、カラーシャンプーやカラートリートメントで白髪をぼかしながら、次のカラーまでのつなぎとして使うことで、頭皮や髪へのダメージを軽減できます。
■Q. 白髪染めは真っ黒に染めれば若く見える？
A. 黒色にもいろいろ。より明るいほうが若く見える
美しい黒髪、憧れますよね。でも黒髪もただ黒ければよい、というわけではなく、「自然」な黒髪であることが前提です。あまりに「漆黒」では不自然ですし、その方の肌の質感とアンバランスになってしまったり、今のファッションにも似合わせにくくなったりするので、あまりおすすめできません。
また、カラーチェンジしたいと思ったときに暗い色から明るい色へと上げていくのは、ヘアダメージリスクがとても高いことも知っておいてください。最近は明るい髪色になるホームカラーもたくさん出ていますから、黒髪にしばられず多くの選択肢から選んでみてはいかがでしょうか？
色選びは、ヘアカラーメーカーのサイトなどにあるカラーシュミレーションを活用するのも便利ですよ。
■Q. 白髪が増えてきたらブリーチするのってあり？
A. オトナ世代のオシャレなブリーチが増えている！
ブリーチとは、髪の毛にブリーチ剤を塗布してメラニン色素を分解・除去し、髪を明るく脱色するプロセスです。
大人女性のブリーチヘアは、トレンドを超え、今や選択肢のひとつとなっています。白髪染めは通常、元の黒っぽい髪色になじませるため、暗く染めることが前提です。それは黒髪の割合が白髪より多いから。でも白髪の割合が半分を超えてきたら、白に寄せていったほうが効率がよいのです。
もともとの黒髪をブリーチ剤で脱色してあえて「疑似白髪」をつくり、その上に明るい色をのせることで、髪色を金髪などの好きな色にすることができます。根元が伸びてきても、すでに白髪の量が多いので、明るくブリーチした髪ともなじみ、気にならなくなるという利点も。
最近はポイントカラーやグラデーションを入れたり、生え際だけブリーチしたりと、白髪を逆に生かすようなヘアスタイルもたくさん出てきています。気になったら美容師さんと相談しながら、いろいろチャレンジしてみては。
いま、白髪ケアの選択肢は増えてきています。時間や手間をかけなくてもできる自分に合った方法を取り入れて、自分らしい髪をキープしましょう。
取材と文＝山本美和