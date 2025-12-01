TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』ノンクレジット版のOPテーマ、EDテーマを公開！
TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』ノンクレジット版のOPテーマ、EDテーマ映像が公開された。
●作品情報
TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』
TOKYO MX 毎週土曜21：00 〜
関西テレビ 毎週日曜26：52 〜
BS11 毎週月曜23：00 〜
AT-X 毎週火曜21：30 〜
※リピート放送 毎週木曜9：30〜 ／ 毎週月曜15：30〜
※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。
＜あらすじ＞
何があっても顔に出ない女子中学生・柏田さんと、めちゃくちゃ顔に出てしまう同級生の太田君。
正反対の二人は、きっと両思い…？
柏田さんと太田君と、クラスメイトたちのほのぼのラブコメ。
【STAFF】
原作：東 ふゆ（ドラゴンコミックスエイジ/KADOKAWA刊）
監督：神谷智大
シリーズ構成：横手美智子
キャラクターデザイン／総作画監督：中村直人
美術設定：高橋麻穂
美術監督：Scott MacDonald（スタジオちゅーりっぷ）
色彩設計：宮川はれみ
撮影監督：村野よもぎ子（レアトリック）
CGディレクター：島 大祐(天狗工房)
編集：白石あかね（瀬山編集室）
音響監督：長崎 行男
音楽：橋本由香利/設楽哲也
オープニング・テーマ：はしメロ「百面相」
エンディング・テーマ：三月のパンタシア「あまのじゃくヒーロー」
アニメーション制作：STUDIO POLON
【CAST】
柏田さん CV.藤田茜
太田君 CV.夏目響平
田所君 CV.広瀬裕也
佐田君 CV.堀金蒼平
田淵さん CV.花守ゆみり
小田島さん CV.峯田茉優
●リリース情報
TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』Blu-ray BOX
2026年3月25日発売
価格：￥22,000＋税
収録話数：全12話収録
・DISC1：1〜4話
・DISC2：5〜8話
・DISC3：9〜12話
仕様：カラー / 約300分 / 1層 / 3枚組 / 特製三方背ケース
封入特典：ブックレット
発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング
※特典仕様・特典内容・デザイン等は予告なく変更になる可能性がございます。
法人特典
Amazon：アクリルキーホルダー+ビジュアルシート3枚セット
アニメイト(通販含む)：B2マルチクロス
ゲーマーズ：A3マイクロファイバータオル3枚セット
※商品のデザイン・特典・仕様等は、予告なく変更になる場合がございます。
(C)東ふゆ/KADOKAWA/顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君製作委員会
関連リンク
TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』公式サイト
https://kashiwada-ohta.com/