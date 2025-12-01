TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』ノンクレジット版のOPテーマ、EDテーマを公開！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』ノンクレジット版のOPテーマ、EDテーマ映像が公開された。

●作品情報

TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』

TOKYO MX 毎週土曜21：00 〜

関西テレビ 毎週日曜26：52 〜

BS11 毎週月曜23：00 〜

AT-X 毎週火曜21：30 〜

※リピート放送 毎週木曜9：30〜 ／ 毎週月曜15：30〜

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

＜あらすじ＞

何があっても顔に出ない女子中学生・柏田さんと、めちゃくちゃ顔に出てしまう同級生の太田君。

正反対の二人は、きっと両思い…？

柏田さんと太田君と、クラスメイトたちのほのぼのラブコメ。

【STAFF】

原作：東 ふゆ（ドラゴンコミックスエイジ/KADOKAWA刊）

監督：神谷智大

シリーズ構成：横手美智子

キャラクターデザイン／総作画監督：中村直人

美術設定：高橋麻穂

美術監督：Scott MacDonald（スタジオちゅーりっぷ）

色彩設計：宮川はれみ

撮影監督：村野よもぎ子（レアトリック）

CGディレクター：島 大祐(天狗工房)

編集：白石あかね（瀬山編集室）

音響監督：長崎 行男

音楽：橋本由香利/設楽哲也

オープニング・テーマ：はしメロ「百面相」

エンディング・テーマ：三月のパンタシア「あまのじゃくヒーロー」

アニメーション制作：STUDIO POLON

【CAST】

柏田さん CV.藤田茜

太田君 CV.夏目響平

田所君 CV.広瀬裕也

佐田君 CV.堀金蒼平

田淵さん CV.花守ゆみり

小田島さん CV.峯田茉優

●リリース情報

TVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』Blu-ray BOX

2026年3月25日発売

価格：￥22,000＋税

収録話数：全12話収録

・DISC1：1〜4話

・DISC2：5〜8話

・DISC3：9〜12話

仕様：カラー / 約300分 / 1層 / 3枚組 / 特製三方背ケース

封入特典：ブックレット

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

※特典仕様・特典内容・デザイン等は予告なく変更になる可能性がございます。

法人特典

Amazon：アクリルキーホルダー+ビジュアルシート3枚セット

アニメイト(通販含む)：B2マルチクロス

ゲーマーズ：A3マイクロファイバータオル3枚セット

※商品のデザイン・特典・仕様等は、予告なく変更になる場合がございます。

(C)東ふゆ/KADOKAWA/顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君製作委員会

