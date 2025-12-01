数えるヒツジにさよなら…驚きの寝心地【ヒツジのいらない枕】ヒツジのいらないマットレスが登場！Amazonで今すぐゲット！
寝つきの悪さに終止符！【ヒツジのいらない枕】ヒツジのいらないマットレスが登場！
Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！
Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！
ヒツジのいらないマットレスーULTRA SLEEPERーは、ぽよんっと水に浮いているような極上の寝心地。腰や肩の沈み込みを防ぎ、負担を軽減。マットレストッパーとして、お使いのマットレスの上に乗せて使用できる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
体をサポートするTPE（熱可塑性エラストマー）の厚みを従来品の3cm⇒5cmにアップグレード。 これまで以上に、気持ちいい寝心地を体感できる。医療機器やスポーツ用品にも使用されている素材で、耐久性にも優れている。
TPEはゴムのような柔軟性で形状を変えるため、どんな体型でも体のラインにしっかり密着。圧力が分散する結果、体への負担が小さくなる。寝返りがスムーズに行える。
カバーはポリエステル100%でサラッと気持ちいい肌触りに。抗菌・防臭・防ダニ加工を施しているので、汗も気になりにくく快適に使用できる。
