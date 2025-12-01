１日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）に、女優の国仲涼子（４６）が生出演。相撲部屋通い２０年という意外な“スー女”の素顔を語った。

「体と体が至近距離からぶつかる男らしい戦い方が魅力的」と、相撲愛を語る国仲。高田川部屋を“ハコ推し”しているそうで、両親と２人の息子と一緒に高田川部屋を訪れ、竜電、輝、白鷹山と撮影した写真を披露した。

きっかけはヒロインを演じたＮＨＫ連続テレビ小説「ちゅらさん」（２００１年）で共演した元キャンディーズの女優・田中好子さん（２０１１年に死去）の紹介。実際に国技館で観戦したのは２人の息子を出産した後で「かっこいい！と思って。すごくかっこよくて」と目を輝かせた。

相撲への“推し活”には５か条があるそう。（１）年に１度は国技館で観戦、（２）地方場所はテレビでチェック、（３）稽古総見で力士の仕上がり具合をチェック、（４）相撲部屋へ通い、間近で稽古見学、（５）年末はもちつきイベントに参加、を挙げた。

力士を「見守ってます」と話す国仲。キュンとするポイントについては「勝っても負けても表情を変えずに土俵を去る姿が一番かっこいい」と、熱く語った。

国仲は２００１年前期のＮＨＫ朝の連続テレビ小説「ちゅらさん」でヒロイン・恵里役を演じてブレイク。プライベートでは１４年１２月に俳優の向井理と結婚し、長男と次男を出産した。１０月期の同局系ドラマ「終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―」（月曜・午後１０時）に出演中。